Aselsan’da gurur günü

Konyalı 24 girişimci ile Türkiye'nin en büyük savunma sanayii şirketi Aselsan'ın ortak yatırımı olan Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası bugün üretime başlıyor.Fabrikanın açılışının Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Konya'ya gerçekleştirilecek ilk ziyarette yapılacağını söyleyen AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, "Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi içerisinde toplamda 500 milyon TL'lik stratejik bir yatırımın ürünü olan Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası 63 bin 300 metrekarelik kapalı kullanım alanına sahip. 820 mühendislik ve tasarım alanında görev yapan personel ve 400 teknisyenle birlikte bin 220 nitelikli personele istihdam sağlanacak" dedi. Konya Teknoloji Endüstri Geliştirme Bölgesi'ne Türkiye'de ilk olacak olan Türkiye Silah Test Merkezi'nin de kurulacağını ifade eden Altunyaldız, "Bu testler için yurtdışına milyonlarca dolar ödeme dönemi sona erecek" dedi. Konya Savunma Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu da, "5 yılık stratejik planlarımızı hazırladık" diye konuştu.