Bakan Koca son dakika açıklıyor - 17 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı: Sağlık Bakanlığı korona son durum

Küresel olarak etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin ülkemizden de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ortaya çıktığı günden bu yana dünyanın kabusu haline gelen kovid-19 virüsü mutasyona uğramaya devam ediyor. Bu mutasyonlar sonucunda etki alanını da genişleten virüs, insanlığın karşısına yeni koronavirüs belirtileri olarak çıkıyor. Söz konusu belirtileri hisseden ve şüphe duyanlar ise koronavirüs testi için sağlık kuruluşlarının yolunu tutuyor. Diğer yandan ise Türkiye corona virüsü son durum bilgilerini ilk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden duyuruyor. Bugünkü vaka sayısı ile ağır hasta, toplam vaka sayısı ve entübe hastalar verilerini de içeren 17 Aralık koronavirüs tablosu ve Türkiye corona virüsü vaka sayısı Bakan Koca son dakika olarak açıklıyor. 17 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı verilerini buradan öğrenebilirsiniz…
Sağlık Bakanlığı Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verileriyle 17 Aralık koronavirüs tablosu ve Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı detayları şöyle;
İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım
Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım.
Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz.
...
...