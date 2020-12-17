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Bakan Koca'dan 'da doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına tepki:

, Bafra Devlet Hastanesinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına ilişkin, "Bu uğurda canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza saldırmanın izahı olamaz. Şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 00:52 ABONE OL
Bakan Koca'dan Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına tepki:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Bafra Devlet Hastanesinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına ilişkin, "Bu uğurda canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza saldırmanın izahı olamaz. Şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Samsun Bafra Devlet Hastanesinde bir doktor arkadaşımızı görevi başında bıçakla yaralamaya çalışan saldırgan tutuklandı. Bu uğurda canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza saldırmanın izahı olamaz. Şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz."

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Bakan Koca'dan Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına tepki:
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