Bodrum Belediyesi’nde görev yeri değiştirme dehşeti

Muğla Bodrum'da belediye bünyesinde 15 yıldır eski hükümlü kadrosunda çalışan Kenan K., görev yaptığı Fen İşleri Müdürlüğü'nden, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne alındığını öğrendi. Bu duruma sinirlenen Kenan K. dün sabah Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne geldi ve Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu ile tartışmaya başladı. Daha sonra yanında getirdiği bıçağı çıkarıp Batmaz'a bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. Bu sırada belediye personelleri de araya girince ortalık karıştı. Çıkan arbedede başkan yardımcıları Batmaz ve Çakaloğlu'yla bir belediye personeli yaralandı. Motosikletle bölgeden kaçan Kenan K. elindeki bıçağı araziye fırlatıp geri döndüğü olay yerinde yakalanarak gözaltına aldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras "Arkadaşlarımız iyi. Olayın takipçisi olacağız" dedi.