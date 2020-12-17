Haklarının gasp edildiğini söyleyen Sarıyer Belediyesi çalışanları basın açıklaması yapacak!

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in haklarını gasp ettiğini iddia eden DİSK Genel İş Sendikası'na bağlı Sarıyer Belediyesi personelleri, basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. Basın açıklamasının yarın saat:17.00'de Sarıyer Merkez Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacağı öğrenildi.

Sarıyer Belediyesi'nde görev yapan çalışanlar haklarının gasp edildiğini ifade ediyor. Bin 700 kişilik Sarıyer Belediyesi işçileri ile 108 kadrolu işçinin ücretleri arasında derin uçurumun olduğunu söyleyen DİSK Genel İş Sendikası'na bağlı Sarıyer Belediyesi personelleri, bu konu hakkında basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

"BİZLER, HAKLARI SARIYER BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ GENÇ TARAFINDAN GASP EDİLEN İŞÇİLERİZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belediyeler ve yerel yönetimler beyannamesinin 7'nci maddesinin CHP'li Sarıyer Belediyesi tarafından uygulanmamasına tepki göstererek Kılıçdaroğlu'na seslenen belediye işçileri; "Sarıyer Belediyesi, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belediyeler ve yerel yönetimler beyannamesinin 7'nci maddesini uygulanmamakta direniyor. Bizler, hakları Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tarafından gasp edilen işçileriz. Bizler yaklaşık 3 yıldan bu yana yüzde 4 zamlara mahkum edildik. Bizler günde 5 ve 7 TL yemek ücretine sabredenleriz. İstanbul'da 275 TL olan yol ücreti, vergi dilimi adı altında kesilerek 160 TL verilen emekçileriz. Bizler kamuda uygulanan vergi dilimiyle birlikte maaşları 2 bin ve 2 bin 300 liraya kadar düşen Sarıyer Belediyesi çalışanlarıyız. Evet, bizler yokluk ve yoksulluğu iliklerine kadar hissedenleriz. Bu pandemi koşullarında dahi Sarıyer halkına canı pahasına çalışan işçileriz" ifadelerini kullandılar.