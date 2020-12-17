HDP gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi

TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı bütçe görüşmeleri devam ederken AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, "Bu bütçe, terörist cenazesine gidenlerin değil, evlat kaybedip 'vatan sağ olsun' diyen anaların bütçesidir" dedi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, kim ölürse ölsün herkesin cenazesine gittiklerini ve gitmeye devam edeceklerini söyledi. Beştaş'a tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da, teröristlerin cenazesine hiçbir milletvekilinin katılmaması gerektiğini, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.