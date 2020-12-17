Hırsız cinayetinde flaş ifade: "'Ben öldürmesem o beni öldürecekti!"

İstanbul Sultangazi'de apartmanın içinde karşılaştığı şahsı hırsız diye tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinde bekleyen şüpheli Yüksel Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette verdiği ifadesinde; "Belki de öldürmeseydim o beni öldürecekti. Üzerimde 17 bin lira vardı. Silahı çeneme dayadı. Silahı ben aldım, boğuşma oldu. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Şüpheli Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, yufkacılık yapan Yüksel Ç. sabah saatlerinde oturduğu binanın altında bulunan yufkacı dükkanını açmak için dairesinden ayrıldı. Bir süre iş yerinde duran Yüksel Ç., daha sonra evine geri dönmek için merdivenlere yöneldi. Bina içinde tanımadığı bir kişiyle karşı karşıya geldi. İddiaya göre şahıs Yüsel Ç'ye silah doğrulttu. İkili arasında boğuşma yaşandı. Yüksel Ç., boğuşma sırasında bu kişinin elindeki silahı alarak ateş açtı. Yaralanan kişi kaçmaya çalışırken sokakta yere yığıldı. Yüksel Ç., polisi arayarak bir kişiyi vurduğunu belirterek, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Vedat Yaşar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



"ÇENEME SİLAH DAYADI ÇIKAR CEBİNDEKİLERİ DEDİ"



Konuyla ilgili emniyette ifade veren, şüpheli Yüksel Ç',nin; " Sabah evimden çıktım. Merdivenlerden aşağı doğru inerken hole doğru yöneldiğimde kendini gizlemiş şekilde kapüşonlu yüzü maskeli bir kişi elinde ki tabancayı çenemin altına dayadı. "Çıkar cebindekileri" dedi. Diğer eliyle de üstümü yoklamaya başladı. Bu sırada tabancayı yakalayıp çenemin altından kurtardım" dediği ileri sürüldü.



ÜZERİME 17 BİN LİRA



Boğuşma sırasında elinden yaralandığını iddia eden Yüksel Ç; "Boğuşma devam ederken silah benim elimde kaldı. Bende 1. kata doğru kaçtım. Adam üzerimdekileri almak için hamle yapmaya devam etti. Bana tabancıyı ver diyerek küfür etti. Üzerime hamle yapmaya devam ederken nasıl olduysa silah patladı. Adam bina dışına çıktı. Bende bina sakinlerine seslenerek yardım istedim, polisi arayın dedim. Silahı merdivenlere bırakarak polisi aradım. Üzerimde o gün ödeme yağacağım yerlere verilmek üzere 17 bin lira vardı. Öldürme kastım yoktu tabanca bir anda patladı. Belki de o beni öldürecekti. Kimseyle husumetim yoktur. Ölümünden pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum" dediği ileri sürüldü.



Gözaltına alınan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.