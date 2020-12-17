İBB'nin tahvil ihracı iddiasına Tevfik Göksu'dan yanıt: Elinizde belge var mı? Olmadığını biliyorum"

İBB Meclisi aralık ayı ikinci birleşimi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi. Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı toplantında gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon kanalında Eurobond ihracı başvurusunun Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından askıya alındığı yönünde ifadeler kullandığını söyledi.

Göksu, "İBB Başkanının elinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 301 milyon Euro'luk bono tahvil ihraç talebinin askıya alındığına dair bir belge var mı? Bir bilgi var mı? Yazılı bir açıklama var mı? Olmadığını çok iyi biliyorum. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışma usullerinde 'askıya almak' diye ne bir kavram var ne de bir prosedür var." diye konuştu.

Geçmiş tahvil ihracı talebinin 7 aylık çalışma sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylandığını bildiren Göksu, buna karşın İBB Başkanının herhangi bir teşekkürde bulunmadığını söyledi.

İBB'nin 30 Temmuz'da Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuruda bulunduğunu belirten Göksu, "Hazine Bakanlığı çalışmaları ve prosedürü devam ettiriyor, askıya almak gibi bir prosedürleri yok. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı maalesef İstanbullulara yanlış beyanda bulunuyor." şeklinde konuştu.