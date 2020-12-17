İHA’lar gördü FATİH'ler vurdu

İç güvenlik operasyonları kapsamında Irak sınırındaki çukurca ilçesi kırsalında bölgede bulunduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçleri operasyon düzenledi.

26 Temmuz'da günü sabah saatlerinde İnsansız Hava aracı (İHA) ların yerlerini belirlediği 2 PKK'lı teröristin etrafını çembere alan Jandarma Özel Harekat taburundaki Fatihler adlı timler teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren 2 teröristi kısa sürede etkisiz hale getirdi.

2 adet Piyade Tüfeği, 1 adet el bombası ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesiyle birlikte etkisiz hale getirilen teröristlerin Kod Adı: Delil Sipan kod adlı (Deniz İbrahim Tek) ve Şervan Xizan Kod adlı (Sıtkı Tagay) olduğu belirlendi.

Öte yandan Hakkâri Çukurca ilçesinin tam karşısındaki dağlık bölgede yer alan ve terör örgütünün mobil ve kalıcı kampları olduğu değerlendirilen Metina bölgesinde 10 Aralık günü SİHA 'lar tarafından etkisiz hale getirilen teröristlerinde kimliği ortaya çıktı.

Metina kamp bölgesinde SİHA'nın nokta atışıyla etkisiz hale getirdiği 2 kadın PKK'lı teröristin Hakkari nüfusuna kayıtlı Avesta Şiyar Kod adlı (Leyla Eren) ve Suriyeli Viyan Cudi kod adlı (Rojin Sido) adlı teröristler olduğu tespit edildi.