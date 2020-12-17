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merkezli 5 ilde DHKP-C’ye operasyon: 27 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü DHKP-C’ye yapılan operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 18.12.2020 03:22 ABONE OL
İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C’ye operasyon: 27 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü DHPK-C'ye özel harekat timleri eşliğinde operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 27 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerinde uzun süre arama yaptı. Operasyon ve adreslerde yapılan arama sırasında özel harekat timleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı.

Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C’ye operasyon: 27 gözaltı
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