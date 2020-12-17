İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C’ye operasyon: 27 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü DHPK-C'ye özel harekat timleri eşliğinde operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 27 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerinde uzun süre arama yaptı. Operasyon ve adreslerde yapılan arama sırasında özel harekat timleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı.

Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



