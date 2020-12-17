İstanbul son 15 yılın en kurak günlerini yaşıyor

Kurak geçen sonbaharın ardından İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 21,94'e inerken, bu, 2005'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 21,94 olarak ölçüldü. İSKİ'nin açıkladığı rakamlara göre İstanbul'da kış döneminde günlük ortalama 2,8 milyon metreküp su tüketiliyor. Öte yandan İstanbul'a su sağlayan kaynaklar olan Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılının 11 ayında 477 milyon 745 bin metreküp su alındı. Barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesinin ardından bu kaynaklardan sağlanan su miktarı da büyük artış gösterdi.

"2021 YILI SU YÖNETİMİ AÇISINDAN ZOR BİR YIL OLACAK"

2021 yılında da su sorunun katlanarak devam edeceğini vurgulayan Su Politikaları Derneği de barajlardaki su seviyesine dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Derneğimizin ilgili çalışma kurulları tarafından takip edilen ülkemizin yağış ve kuraklık verileri analiz edildiğinde, 2021 yılının su yönetimi açısından zor bir yıl olacağı açık bir gerçektir. Büyük kentlerimize içme ve kullanma suyu sağlayan barajların doluluk oranları hızla düşmekte ve kritik su alma seviyesine yaklaşmaktadır. Covıd-19 salgın dönemi içinde evsel su kullanımının yaklaşık yüzde 10 civarındaki artışı ve sonbahar yağışlarının geçen yıla nazaran ortalama yüzde 40 oranında az olması önümüzdeki aylarda su yönetimi üzerindeki baskıları arttıracaktır. Bu olumsuz durumun özellikle İstanbul ve İzmir kentlerimizde daha yoğun bir şekilde yaşanacağını değerlendirmekteyiz."

Fotoğraflar Terkos Gölü Balaban Kıyısı'ndan güncel görüntülerdir.