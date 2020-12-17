Kayseri'de canlı bomba saldırısında şehit düşen 15 asker anıldı

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da 1. Komando Tugay Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu özel halk otobüsüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 15 asker şehit olurken 54 asker ise yaralandı. Saldırının 4. yıl dönümünde şehit düşen 15 asker törenle anıldı. Saldırının gerçekleştirildiği Talas Bulvarındaki otobüs durağı sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Törene Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile şahit aileleri,gaziler ve vatandaşlar katıldı. Ellerindeki Türk bayrakları ile anıta gelen vatandaşlar saldırının meydana geldiği 08.30'da saygı duruşunda durup hep bir ağızdan istiklal marşı okudu.

ONLARI UNUTMAYACAĞIZ

Törende Konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, şehitleri unutmayacaklarını ve her zaman gazilerin yanında olacaklarını belirterek; "Devletimiz, vatanımız, ezanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerin emaneti de bizler için çok önemli. Ülkemiz üzerinde hesabı olanlara fırsat vermeyeceğiz. Onlara ecdadımızdan aldığımız güçle ve ilhamla bundan önce olduğu gibi bundan sonrada aynı kararlılıkla cevap vereceğiz. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

Anma töreninde konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, 4 yıl önce meydana gelen hain saldırıda şehit düşen vatan evlatlarının kanının yerde kalmadığını belirterek; " Acımız 4 yıl geçse de aynı bugün gibi taze ve canlı. Biz şehit ve gazi olurken vatanın bütünlüğü için şahadet şerbetini içiyoruz. Her zaman da bu vatan için can vermeye hazırız." ifadelerini kulandı.

ŞEHİTLER ANITI BAYRAKLARLA DONATILDI

Duaların edildiği anma törenine katılan yüzlerce kişi, ellerindeki bayrakları 15 şehidin isimlerinin yazılı olduğu anıt durağa bıraktı. Törende bazı vatandaşlar ise gözyaşlarına hâkim olamadı. Törene katılan şehit aileleri ise, "Türk milletinin kendilerini hiç bir zaman yalnız bırakmadığını belirterek, anma törenine katılanlara teşekkür ettiler.

FAİLLERİNE CEZA YAĞDI

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde iki yıl süren bombalı saldı davasında saldırının faillerinden Kenan Çiçek, 15 kez kasten adam öldürme suçundan bir kez de Devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan olmak üzere 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi. Çiçek 54 askeri de kasten yaraladığı gerekçesiyle her biri için 20'şer yıl, tehlikeli madde bulundurmaktan 18, örgüt üyeliğinde 12 ve evrakta sahtecilik suçundan 9 olmak üzere toplamda bin 155 yıl hapse mahkûm edildi. 7 sanık ise 2 ila 7 yıl 6 ay arasında hapse mahkûm edildi.

SALDIRININ TALİMATINI VEREN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Kayseri'deki bombalı saldırının yanı sıra İstanbul ve Ankara'daki terör saldırılarını da talimatını veren Saldırının talimatını veren Erhan Garzan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu, jandarma'nın hava destekli operasyonuyla 2019'da öldürüldü. Diyarbakır kırsalında etkisiz hale getirilen terörist kırmızı listede yer alıyordu.

SALDIRININ FİRARİ FAİLİ TERÖRİSTİ MİT YAKALADI

1. Komando Tugay Komutanlığı askerlerini taşıyan özel halk otobüsüne canlı bombalı saldırının faillerinden terörist Ferhat Tekiner ise 4 yıl sonra MİT'in Kuzey Irak'ta düzenlediği nokta operasyonla yakalandı. Türkiye'ye getirilen terörist Ferhat Tekiner ve kendisine yardım eden 4 kişi, Kayseri'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.