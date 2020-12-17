Avukat Mustafa Doğan İnal; yasadışı ses kayıtlarıyla şahsını hedef alan İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kirli tetikçi olduğunu söyledi.
İnal; HDP'den ayrılan İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun kitabında yer alan yasadışı ses kayıtları üzerinden şahsını hedef almasını eleştirdi.
"DESTEKÇİLERİ KİRLİ TETİKÇİ AHMET ŞIK"
Mustafa Doğan İnal, şunları söyledi: "Israrla yalan ve algıya devam ediyorlar. Ellerindeki kirli kalem ve köşeleriyle kitapları 2 tane fazla satsın diye itibar suikastini yalanlarıyla süslüyorlar. Tapede bişey olmayınca yorum katıyorlar. Destekçileri kirli tetikçi Ahmet Şık. Açtığım dava sayısı 20'yi geçti. Devam..."
"SİZDEN KORKAN ALÇAKTIR. YAZDIĞINIZ HER SATIRIN HESABINI VERECEKSINIZ."
"Allah düşmanın da namuslusunu versin, sadece algı olsun diye hiç olmayan şeyler yazılıyor. Eline her kalemi alan içindeki bütün pisliği sanki hakikatmiş gibi anlatıyor. Ama sizden korkan alçaktır. Yazdığınız her satırın hesabını vereceksiniz."
"BU MÜPTEZELLERIN FETÖ'DEN NE FARKLARI VAR?"
"Bu montaj/gizli ortam dinlemesi yapıp hiçbir ahlaki ve hukuki sınır gözetmeyen bu müptezellerin FETÖ'den ne farkları var? Onlar ne yapıyorsa aynı yöntemleri kullanıyorlar. İftira, itibar suikasti, yalan... Bunlar hem ahlaksız, hem vicdansız hem de omurgasız."
İNAL; BARIŞ PEHLİVAN VE BARIŞ TERKOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Avukat Mustafa Doğan İnal; Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Kırmızı Kedi Yayınevi yetkilileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
Mustafa Doğan İnal; Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun yazdığı kitapta kendisi hakkında iftirada bulunulduğunu açıklamış ve "Sizin ahlaksızlıklarınız, iftiralarınız asla beni korkutamaz. Yargı önünde hesaplaşacağız" demişti.
Mustafa Doğan İnal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"İçinde zerre bir suç unsuru, ahlak dışı bir şey olmayan, FETÖ yöntemleri ile alındığı açık bir ses kaydı ile itibarsızlaştırma sürecini yöneten, iftira atan kişi ve kurumlar ile ilgili tarafımca 12 adet tazminat davası açılmış, 4 tane de suç duyurusunda bulunulmuştur. Hodri meydan!"
"YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"
"Sizin ahlaksızlıklarınız, iftiralarınız asla beni korkutamaz. Yargı önünde hesaplaşacağız inşaallah, ses kaydınız yada başkaca ne gibi aşağılık iddianız varsa bekliyorum. İşte size fırsat. Hiçbir günahım yok. Elhamdulillah bu iddialarınız bağlamında."