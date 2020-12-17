Megakentin göbeğinde 400 milyon liralık rant oyunu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'plansız alan' olarak kayıtlara geçen Beşiktaş Ulus'taki 4 dönümlük 1687 ada 193 parsele Beşiktaş Belediyesi'nden imar izni çıktı. Arazi sahiplerinin işlemler için vekalet verdiği isim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun CHP'li üyesi Sebahattin Öztürk'tü.







Arazide imar değişikliği için yapılan müracaatların tamamı, İBB Meclisi tarafından reddedilmişti. 2013'te de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili yeri 'plansız alan' ilan etmişti. "Yeşil alan olsun" denilen arsa, 3 ortak tarafından satın alındı. Ardından da "planlı alan" yapılarak imar değişikliğine uğradı.

Beşiktaş Belediyesi'nin meclis kararıyla arazinin niteliği değişti. Arsanın vekaleti, birer gün aralıkla Öztürk'e verildi. Arsa sahipleri T.A., D.A.Ç. ve Y.E.Ç. tarafından 17 Haziran 2020'de verilen vekalette, Öztürk'ün her türlü işi yapmaya ve imza hakkına sahip olduğu belirtildi.

Vekaletin ardından 3 Aralık'ta Beşiktaş Belediyesi Meclisi'ne gelen imar plan değişikliği, ilçe belediyesinin 11. gündem maddesi oldu. 11 Aralık'ta ise meclisten oy birliğiyle geçti. Metrekaresi 8 bin dolardan ilgili arsa üzerinden 50 milyon dolarlık (393 milyon 78 bin TL) rant elde edildi.







PARTİDE İSYAN BAYRAĞI

Şehrin göbeğinde yer alan ve devasa bir rantı bulunan arsanın iş takibinin, imar komisyon üyesi Öztürk'e verilmesi, parti içinde de rahatsızlığa neden oldu.

Öztürk'ün iş takibi yapmasının yasalara aykırı olduğunu savunan CHP'li Meclis üyesi Akın Keskin, "Bu durumun yasada yeri var. 5393 sayılı kanunda; meclis üyeleri ve belediyede görev yapanların temsilcilik yapamadıkları ifade edilir. Bu arazi, kamu yönetimleri tarafından yeşil alan olarak belirlenmiştir. Partimizin adına yetkili konuşmuyorum ancak CHP'nin temel ilke ve kurallarını göz ardı edemem. Böyle bir anlayış olamaz! İnsanların haklarına bu kadar kolay müdahale edemeyiz. Benim bu konuda bilgim yok ama 1.5 milyon dolarlık rüşvet iddiası meclis kulislerinde konuşuluyor" dedi.







CHP'Lİ ÜYE SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Öztürk, konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ederek hakkındaki iddiaları yanıtlamak istemediğini belirtti. Partili bir üyenin mal sahibinin vekili olmasına ilişkin CHP'nin tavrının ne olacağı merak ediliyor. Beşiktaş Belediyesi'nde oy birliğiyle alınan kararın, İBB Meclisi'nde önümüzdeki ay görüşülmesi planlanıyor.







KANUN NE DİYOR?

5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 28: Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.







YAPILAN İŞLEM NE HUKUKİ NE ETİK

Beşiktaş'taki imar rantına AK Parti de tepkili. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Şehirlerin imarlarının yapıldığı, planlandığı komisyon olan imar ve bayındırlık komisyonu çok önemli görevler üstlenir. Bu kapsamda imar komisyonu üyesinin problemli, ranta dönük plan değişiklikleriyle ilgili vekâlet alması, iş takibi yapması hukuken mümkün değildir ayrıca etik de değildir. Geçmişte AK Parti'nin getirdiği planlara her zaman itiraz edip, yargı yoluna başvuran CHP'nin, günlerdir yazılıp çizilen rant mevzusu ile ilgili bir şey söylememesi ve harekete geçmemesini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" dedi.