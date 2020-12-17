AK Parti ve MHP, sağlık çalışanları için istedi... CHP meclis üyeleri karşı çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Aralık ayı 2'nci oturumu Kovid-19 tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi'nde İBB Meclisi 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.

Gündem maddelerinin oylandığı sırada sağlık çalışanlarının İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçlarından ve İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanım sürelerinin 31 Mart 2021'e kadar uzatılması hakkında AK Parti ve MHP grubunun Hukuk, Ulaşım, Trafik, Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonunun müşterek raporunda tüm sağlık çalışanlarına getirdiği kolaylığa CHP meclis üyeleri karşı çıktı.

TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA HAK GETİRİLDİ

AK Parti ve MHP grubu komisyon raporuna Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını kullanmaları ile ilgili teklifi genişleterek sağlık kurumlarında çalışan doktor, hemşire, güvenlik görevlisi, bankocu, asistan ve diğer hastane çalışanlarına ücretsiz kullanım hakkı ile Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları, İBB ve ilçe belediyeleri sağlık çalışanlarını da eklendi.

CHP meclis üyeleri ise tüm sağlık çalışanlarına böyle bir hak tanınamayacağını belirterek teklife karşı çıktı. Bu nedenle başlayan tartışmada CHP meclis üyeleri Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar'ı tek adamlıkla suçladı ve talebin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Buna cevap veren Kaynar, "Hep meclisin yetkisini devretmesini istiyordunuz. Sosyal medyada sayılar veriyordunuz alın size fırsat verdik. Ne oldu baktınız maliyet hesabı yapılınca iddialarınız gibi sonuç çıkmayınca karşı çıkıyorsunuz" dedi.

KOMİSYON ASİSTANI SÜRÜLDÜ

Mustafa Kemal Atatürk'ten örnekler veren CHP meclis üyeleri AK Parti grubunun meclis çoğunluğunu ileri sürerek İBB'ye engel çıkardığını belirtti. Konuyu Halk Ekmek büfelerine getirdi. CHP grubunun suçlamaları sonrası söz alan Hukuk Komisyonu Başkanı Kaynar, İBB yönetiminin Halk Ekmek büfelerine talebin altında ekmek gönderdiği, büfelere ekmek gönderim vardiyasının düşürüldüğü ve saatlerin değiştirildiğini bu nedenle vatandaşın büfelerin önünde ekmek beklediği ve ekmek bulamadığını belirtti. Bunun yanında Kasım ayı meclis ayında gündeme gelen Hafriyat dökümü ile ilgili CHP grubunun liste olarak sunduğu dosyayı komisyon odasından komisyon Kaynar'a getiren Hukuk Komisyonu sekreterinin ve odacısının sürüldüğünü belirtti. Bu durumu İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na iletmesi sonrasında İmamoğlu'nun konudan habersiz olduğunu ilettiğini söyledi.

ÖRGÜTÇÜLER BÜFELERE YERLEŞTİRECEKLER

İBB yönetiminin 18 binden fazla CHP örgütü mensubunu İBB'ye aldığını ve Halk Ekmek büfelerine de gelen talimat üzerine örgüt üyelerine teslim edilmek istendiğini ifade etti. Kaynar her cadde başına örgütçülerin yerleştirilmek istendiğini, ihalelerde yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığını belgeler göstererek meclise sundu. CHP grubu ise önce alkışlarla ardından da masalara vurarak Kaynar'ın konuşmasını kesmek istedi. Ancak daha sonra ise meclis başkanı Kalaycı'nın kürsüsünü sardı. Daha sonra da sert sözlerle AK Parti sıralarına yürüdü. Meclise çıkan tartışma nedeniyle 10 dakika ara verildi.