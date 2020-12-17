Salda Gölü 10 yılda 30 metre çekildi!

'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Kuraklık devam ederse her yerde olduğu gibi Salda Gölü'nde de bu çekilmenin devam edeceğini vurgulayan Mümtaz Şenel, şunları söyledi:

"Salda Gölü'nün çekilmesinden çok temiz tutulmaması ile ilgili korkularım var. Bunu valiliğimizin, kaymakamlığımızın, belediyemizin aldığı önlemlerle güzel bir yere getirmeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde valiliğimizin Salda Gölü'nü koruma ile ilgili önlemleri var. O önlemleri hep beraber uygularız ve Mars'a benzeyen yönüyle dünyadaki bu değerli, nadide göl tüm Türkiye'nin incisi olarak kalır. Bize düşen görev de burayı en iyi şekilde korumak. Biz de elimizden geleni yapacağız, bu konuda kararlıyız."

'20- 30 METRE CİVARINDA BİR ÇEKİLME VAR'

Salda Gölü'nde önceki yıllarda da kurak giden mevsimlerde az da olsa çekilme olduğunu belirten Mümtaz Şenel, "Ama son yıllarda kuraklığın artmasıyla bu çekilme devam ediyor. Söylediğim gibi çok derin bir göl olduğu için başka yerlerdeki sığ göllerde olduğu gibi çekilme çok belli olmuyor, buna ancak gölün eski zamanlarını bilenler farkına varabilir. Gölde 20- 30 metre civarında bir çekilme var. Ben bunu değerlendirirken 10 yıl içindeki süreden bahsediyorum. 1959 yılından bu yana Yeşilova ve Salda Gölü'nden hiç bağlantımı koparmadım. Şimdiki tabiat parkının olduğu orman plajı dediğimiz yerde yılda 2 ay kamp kurduğum olurdu. Öğretmen olduğum için yaz tatillerinde çocuklarımla birlikte orada kamp kurardık" diye konuştu.