Son dakika haberi: Saldırganları kovaladı kalbinden vuruldu! Camı tıklatıp eve ateş açtılar

İstanbul Şişli'de arkadaşının evinde eğlenen Selçuk Durna silahlı bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar, önce eve ateş açtı ardından da kendilerini kovalayan Durna'yı kalbinden vurarak öldürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Yusuf Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olaya karışan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Olay Şişli'ye bağlı Mecidiyeköy Mahallesi Atakan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Selçuk Durna (27) 13 Aralık Pazar günü kadın bir arkadaşının evine gitti. İkili eğlendikleri esnada iki kişinin evin camını tıklattığını fark etti. Durum üzerine cama çıkan Durna ile şüpheliler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından sinirlerine hakim olamayan Yusuf Ç. (35) belinden çıkardığı silahla eve ateş açmaya başladı. Şüpheliler daha sonra eve gelmek için kullandıkları taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada kendisine ateş açılmasına dayanamayan Durna, saldırganları kovalamaya başladı.

Selçuk Durna



SALDIRGANI KOVALADI, KALBİNDEN VURULDU



Durna, kendilerine saldıran şüphelileri kovalamaya başladı. Taksiye binen saldırganlar, aracın hareket etmesine rağmen kendilerini kovalayan Selçuk Durna'yı göğsünden vurarak yaraladı. Olay yerinde ağır yaralanan Duran hayatını kaybetti.



1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Yaşanan olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerden Yusuf Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olaya karışan diğer saldırganı yakalamak için çalışmalara devam ettiğini belirtti.