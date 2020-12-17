Şehit ailesinden Tanrıkulu’na imzalı tepki

Osmaniye'nın Düziçi ilçesinde, Kahramanmaraş'ta aranan kişi tarafından şehit edilen polis memuru Barış Göl'ün yakınları, katilin ölümüne ilişkin TBMM'de konuşma yapan İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun CHP'de siyaset yapmaması için imza kampanyası başlattı. Şehit Barış Göl'ün amcası ve eski CHP Düziçi İlçe Başkanı Durdu Göl ve ailesi ile öteki şehit aileleri, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, "Gözaltına alınan zanlı arabada işkence görüyor ve bu zanlı sağlam girdiği gözaltında yaşamını yitiriyor" şeklindeki sözlerine tepki göstermek için CHP Düziçi İlçe Başkanlığı önünde basın açıklaması yapıp, Tanrıkulu'nun CHP'de siyaset yapmaması için imza kampanyası başlatmak istedi. CHP İlçe Başkanı Mustafa Şen ise şehit ailesiyle görüşmesinde, "Bazen bu zamansız çıkışların ezikliğini hep beraber yaşıyoruz. Sizlerin sabrını sınamama gerek yok" diyerek şehit ailesinden özür diledi.