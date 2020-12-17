Şırnaklı kadınların HDP önündeki eylemi 15’inci haftada

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında HDP İl Başkanlığı önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP', 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP', 'Türk Kürt kardeştir ayrım yapan kalleştir' , "Şehitler ölmez vatan bölünmez "sloganları attı. Şırnaklı kadınların 15'inci haftadaki eylemi, HDP'li bir grup tarafından engellenmek istendi. HDP il binası önüne gelen kadınlar, partililer tarafından kurulan ses sistemiyle, yüksek tonda müzik çalınıp, slogan atılarak engellenmeye çalışıldı. Kadınlar, engellemelere rağmen, il binası önünde teröre tepkilerini dile getirdi.

Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP il binası önüne gelen Emine Üstek de, "ben oğlum için HDP'nin önüne geliyorum. Oğlumu HDP getirsin. Oğlumu getirmedikleri sürece buraya gelmeye devam edeceğim. Devletimiz iyidir. Metin oğlum neredeysen gel. Allah'ın izni ile gelecektir" dedi.

1995 yılında şehit olan Emin Kurt'un ablası Güler Kuşan; "bir kardeşim şehit oldu. Asker şehidi. Onunla gurur duyuyorum zaten. Şuanda Şırnaklı kadınlar olarak bizde desteğe geldik. Çocuğu kaybolan, zorla götürülen onlara destek amaçlı biz her Perşembe buradayız. Ve burada olmaya devam edeceğiz. Ne olursa olsun burda olacağız" dedi.

5 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Doğan için eyleme katılan Hamdiye Arslan, "her hafta oğlum için buraya geliyorum. Oğlum 14 yaşındaydı. Fakir bir aileydik. Suçsuzduk. Garibandık. Çocuklarımı fakirlik içinde büyütüyordum. Yer yüzünde tek hakkım buydu(oğlum). Kürtler onuda elimden alıp dağa götürdüler. Çocuğumuz ellimden aldılar. Masada oturup 14 yaşındaki çocuğun hakkını yiyiyorlar. Kürtlerin milletvekilleri gelip açıklama yapıyor. Ben diyorum ki 14 yaşındaki çocukların haklarını arayın, sorun. Bunu bilsinler ki damarlarımızda tek damla kan kalana kadar 14 yaşındaki çocuklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Kürt milletvekilleri ne zaman bizim çocuklarımızı sordular. Bizim çocuklarımızı sorsunlar" dedi.