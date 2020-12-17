SON DAKİKA - 17 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı: Sağlık Bakanlığı korona son durum tablosu

Küresel olarak etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin ülkemizden de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ortaya çıktığı günden bu yana dünyanın kabusu haline gelen kovid-19 virüsü mutasyona uğramaya devam ediyor. Bu mutasyonlar sonucunda etki alanını da genişleten virüs, insanlığın karşısına yeni koronavirüs belirtileri olarak çıkıyor. Söz konusu belirtileri hisseden ve şüphe duyanlar ise koronavirüs testi için sağlık kuruluşlarının yolunu tutuyor. Diğer yandan ise Türkiye corona virüsü son durum bilgilerini ilk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden duyuruyor. Bugünkü vaka sayısı ile ağır hasta, toplam vaka sayısı ve entübe hastalar verilerini de içeren 17 Aralık koronavirüs tablosu ve Türkiye corona virüsü vaka sayısı Bakan Koca son dakika olarak açıklıyor. 17 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı verilerini buradan öğrenebilirsiniz…
Sağlık Bakanlığı Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verileriyle 17 Aralık koronavirüs tablosu ve Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı detayları şöyle;
İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim
İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım
Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım.
Sokağa çıkma yasakları hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, hafta içi ve hafta sonu yasakları hakkında tam sonuçların 20 gün sonra görülebileceğini ifade ederken vakaların birden bire azalmasının mümkün olmadığını vurguladı. Uzman isim, corona virüs salgınındaki pik durumunun Ocak ayına kadar devam edeceğini belirtirken tedavi sürecinde bağışıklığın dengeli olmasının çok önemli olduğunu aktardı.
2 nedenden dolayı kapatmaya rağmen vaka sayıları düşmez. Bir tanesi bugün kapatma yaptığınız zaman düne kadar bulaşmış olanların semptomlarının çıkması ve hasta olmaları bir hafta-10 günü buluyor. Yani bugün yapılan kapatmaların etkisi bir hafta-10 gün sonra ortaya çıkacak ve sonuçları alınacak. İkincisi ise günlük 31 bin vaka var. Bu vakaların hemen ertesi gün toparlanıp da bulaştırıcılığı ortadan kalkmıyor. Bunlar en az 8 gün boyunca bulaştırıcılar.
Toplam son 8 gün boyunca enfekte olmuş kişiler aslında bulaştırıcı kişiler. Bu vakaların birden bire azalması mümkün değil. Bu vakaların sayısal olarak azalması hastalığın da ötesinde yaklaşık olarak 20-25 günü bulabiliyor. Alınan tedbirler ilk emarelerini bir hafta sonra verecekler. Esas sonuç ise 15-20 gün sonra kendisini gösterecek. O nedenle sabırsız olmamak gerekiyor. Mevsim şartlarından dolayı virüs, çok daha güçlü bulaşıcılığa sahip. İç ortamda daha kolay bulaşma ve virüsün salgın yapıp yayılma hızı daha fazla. Bu nedenle aldığımız önlemlerin vaka sayılarını artırmayarak sabit tutabilmesi bile büyük başarıdır.
Hastalık ilk bir hafta boyunca ağır olmayan semptomlar ile başlıyor. İkinci haftadan sonra vücudun savunma sistemi aşırı bir savunma vererek hastalığı ağırlaştırıyor ve üçüncü haftadan itibaren maalesef hastaneye yatışlar ve yoğun bakıma kadar giden serüven başlıyor. Hasta erken dönemde 'Genel durumum iyi, şikayetim yok' diyerek eğer ilaçlarını almaz ise bu kötüye gidiş 2. Haftadan itibaren çok daha kötüye gidiyor.
Bu nedenle hastaların ilaçlarını almaları gerekiyor. İkincisi ise, hastalar eğer ilaçlarını yarım bırakırlarsa bu aldıkları kısmi doz bazen çok net gösterilmese bile virüsler üzerinde aynen bakterilerde olduğu gibi ilaca karşı direnç gelişmelerine neden olabilir. Bu da can sıkıcı ikinci bir olaydır. O neden hastaların ilaçlarını düzgün bir şekilde ve tam olarak kullanmalarını öneriyoruz. Bu hasta bakımındaki en önemli sorunlardan bir tanesidir. Yoğun bakıma düşme oranlarını bu ilaç kullanmamak ciddi bir şekilde artırıyor, buna çok dikkat etmek gerekiyor.
Vaka artışlarına baktığımız zaman, Ocak ayında da pikin vaka sayılarını biraz artıracak olduğunu göreceğiz. Aralık-Ocak rakamların pik yaptığı aylar olacak. Sonra mevsim şartlarının gereği olarak biraz daha azalacaktır ancak vakalar Nisan ayına kadar devam edecektir. Sonra havaların ısınması ile beraber düşme bekliyoruz. İnşallah çok ciddi bir problem yaşamayız, aşılanma başarılı olursa bu gerçekleşmeyecektir. Aşılanma eğer dünyada başarısız olursa muhtemelen 2021 Eylül-Ekim-Kasım- Aralık aylarında ufak bir pik daha yapmasını bekliyoruz.
Bu hastalıkta bağışıklık sisteminin aşırı güçlendirilmesi ölüme sebep oluyor. O yüzden aşırı güçlendirilmiş bir bağışıklık sistemi istemiyoruz. Hatta 2. haftadan sonra kullandığımız ilaçlar bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar; kortizon gibi bağışıklık sistemini güçlü şekilde vuran, onu zafiyete uğratan ilaçlar veriyoruz. Burada önemli olan bağışıklığın dengeli olması; güçlü değil; dengeli.
Biz bir şey yiyip içmeyi önermiyoruz. En önemlisi düzenli bir uykudur. Uyku; hormonlarımızı, vücuttaki metaboliklerin birikimini ve vücuttaki kimyasal tepkimeleri ciddi bir şekilde etkileyip direkt olarak savunma sisteminin hücreleri üzerinde denge unsuru oluşturmaktadır. Dengeli uykuyu bozarsak, ne yaparsak yapalım bağışıklık sistemini ciddi bir şekilde zafiyete uğrayacaktır. İkincisi ise düzenli egzersiz. Düzenli egzersiz uyku kadar olmasa bile bağışıklık sistemi üzerinde etkiye sahiptir. Düzenli egzersiz demek aşırı egzersiz demek değildir.
Dikkat edin; profesyonel bir sporcunun yaptığı şekilde bir spor önermiyoruz. Günde 10 bin adım ve üzerinde bir adımdan bahsediyoruz. Dengeli beslenme önemlidir. Aç kalmak, ani diyetler de zararlı, aşırı yemek de zararlı. Çinko, selenyum, A, B, C, D, E vitaminlerini düzenli alabilmek önemlidir. İsterseniz ek takviyeler de alabilirsiniz ancak eksikliğiniz varsa. Yoksa almanıza gerek yoktur. Ekstra bir şey sağlamaz.