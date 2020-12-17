Son dakika | AK Parti'den 17-25 Aralık mesajı: Bu karanlık terör örgütüyle mücadele kesintisiz sürecektir.

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli egemenliğimizi hedefleyen bu terör saldırısı Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu sayesinde boşa çıkartılmıştır." dedi.

KİRLİ PLANIN BİR PARÇASIDIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 17-25 Aralık FETÖ kumpası ile ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, "FETÖ, milletimize ait egemenliği kirli odaklara devretmeyi amaçlayan bir ihanet şebekesidir. 17/25 Aralık operasyonları, FETÖ'nün yürüttüğü hain bir kumpas girişimidir. 7 Şubat MİT Krizi sonrası devletimizi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen kirli planın bir parçasıdır." dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZIN DİRAYETLİ DURUŞU SAYESİNDE BOŞA ÇIKARTILMIŞTIR

Ömer Çelik, "Milli egemenliğimizi hedefleyen bu terör saldırısı Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu sayesinde boşa çıkartılmıştır. Daha sonra Türkiye'nin milli egemenliğini darbe yoluyla ortadan kaldırmak isteyen bu hain örgüte karşı milletimiz şehitlerimiz ve gazilerimizle direnmiştir." ifadelerini kullandı.

MÜCADELE KESİNTİSİZ SÜRECEKTİR

Ömer Çelik, "FETÖ, devletimizi ele geçirmeye ve milletimizin egemenliğini rehin almaya ayarlanmış karanlık bir örgüttür. FETÖ halen dünyanın çeşitli yerlerinde ülkemize düşmanlık etmeye devam etmektedir. Bu karanlık terör örgütüyle her yerde ve her zeminde mücadele kesintisiz sürecektir." sözlerini kullandı.