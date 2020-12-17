Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üniversitelere skandal bir benzetme yaparak, 'Fuhuş yuvası' diyen Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ebubekir Sofuoğlu ile ilgili açıklama yaptı.

Kalın, Sofuoğlu'nun skandal sözlerine tepki gösterdi, üniversitenin gerekli işlemleri başlatacağını duyurmasından memnuniyet duyduklarını aktardı. Kalın, "Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

"GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK"

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fatih Savasan yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı.

Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır.

NE OLMUŞTU?

Akit TV'de yayınlanan Sabri Balaman'ın sunduğu 'Derin Kutu' adlı programda, Ebubekir Sofuoğlu da konuşmacı olarak yer aldı. Sofuoğlu, Z kuşağını 'hedonist' olmakla suçlarken üniversitedeki derslere katılımın düşük olduğunu söyledi.

Sofuoğlu konuşmasının devamında üniversiteler için "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" ifadelerini kullandı. Stüdyodaki konuklar ise Sofuoğlu'na sözlerine "Hocam yapmayın. Biraz ağır oldu" diye tepki gösterdi. Sofuoğlu ise "Gördüğüm var. İstisna değil. Gelin ben sizi gezdireyim. Komşular size söyleyecek, emlakçılar size söyleyecek. Siz nerede yaşıyorsunuz?" dedi.