Son dakika: FETÖ’nün emniyet-yargı darbesi 7 yaşında…17 Aralık ihanetinin hesabını veriyorlar!

CELAL KARA ÖRGÜT TARAFINDAN KORUNUYOR

17 Aralık kumpas belgelerini ABD'li savcılara verdiğini itiraf eden FETÖ'cü savcı Celal Kara da Almanya'da örgüt koruması altında olan isimlerden biri. Almanya'ya iltica ederek oturma izni alan Celal Kara hakkında farklı suçlardan soruşturma yürütülmüş Yargıtay'daki dosyasında yargılaması devam etmektedir. Zekeriye Öz gibi, cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs suçu başta olmak üzere birçok suç kapsamında Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı verildi.