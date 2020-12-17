Son dakika: FETÖ’nün emniyet-yargı darbesi 7 yaşında…17 Aralık ihanetinin hesabını veriyorlar!

ZEKERİYA ÖZ FETÖ'CÜLER TARAFINDAN ALMANYA'YA KAÇIRILDI
17/25 Aralık operasyonunun en önemli aktörlerinden biriydi. Operasyon gecesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı baskın ile kumpasın adeta sembolü oldu. FETÖ tarafından Almanya'ya kaçırılan Zekeriya Öz hakkında farklı suçlardan soruşturma yürütülmüş ve İlk Derece Mahkemesi sıfatıyla yargılaması Yargıtay 16. Ceza Dairesinde devam etmektedir. Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs suçu, Silahlı Terör Örgütünün Üyesi Olma suçu, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçu, Resmi Evrakta Sahtecilik suçu başta olmak üzere birçok suçtan hakkında dava açılan Zekeriya Öz hakkında yakalama kararı bulunuyor.
CELAL KARA ÖRGÜT TARAFINDAN KORUNUYOR
17 Aralık kumpas belgelerini ABD'li savcılara verdiğini itiraf eden FETÖ'cü savcı Celal Kara da Almanya'da örgüt koruması altında olan isimlerden biri. Almanya'ya iltica ederek oturma izni alan Celal Kara hakkında farklı suçlardan soruşturma yürütülmüş Yargıtay'daki dosyasında yargılaması devam etmektedir. Zekeriye Öz gibi, cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs suçu başta olmak üzere birçok suç kapsamında Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı verildi.
BİLDİRİCİ SAVCI MUHAMMER AKKAŞ HERYERDE ARANIYOR
17/25 Aralık operasyonunun püskürtülmesinin ardından Adliye önünde dağıttığı örgüt bildirisi ile akıllarda kalan Muhammer Akkaş 2015 yılında çıkarılan yakalama kararının ardından Tekirdağ'daki evinden ayrılarak firar etti. Hakkında farklı suçlardan soruşturma yürütülmüş ve İlk Derece Mahkemesi sıfatıyla yargılaması Yargıtay' daki dosya üzerinden yürütüldüğü biliniyor.
MEHMET YÜZGEÇ FİRAR ETTİ EŞİ TUTUKLANDI
17/25 Aralık ihanetinin ardından görevden ihraç edilen eski Savcı Mehmet Yüzgeç, bu kararın ardından son görev yeri olan Kahramanmaraş'tan firar etti. Yüzgeç'in firarının ardından ByLock kullanıcısı eşi, bacanağı ve avukatı tutuklandı. Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs suçundan hakkında müebbet hapis cezası istenen Mehmet Yüzgeç hakkında 2017 yılında kırmızı bülten çıkarıldı
ESKİ HAKİM KARAÇÖL 2015 YILINDA TUTUKLANDI
17/25 Aralık ihanetinin hakimlerinden Süleyman Karaçöl, hakkında verilen ikinci yakalama kararının ardından 2015 yılında tutuklandı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanması içerisinde yer aldığı suçlamasıyla ile yargılanan Karaçöl hakkında kabarık bir suç dosyası bulunuyor. Son savunmasını Yargıtay 16. Ceza Dairesine veren Süleyman Karaçöl hakkında karar verilmesi bekleniyor.
NAZMİ ARDIÇ'IN CEZASI ONANDI
ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz ile yakın ilişkide bulunan Nazmi Ardıç 17/25 Aralık kumpasında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin müdürü olarak görev yapıyordu. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Suçu sebebiyle Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu sebebiyle 14 yıl 6 ay Hapis Cezası, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Sebebiyle müşteki sayısınca iki kez ayrı ayrı olmak üzere 3 yıl 18 ay Hapis Cezası, Gizliliğin İhlali Suçu sebebiyle 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
ALİ FUAT YILMAZER DOSYASI EN KABARIK İSİM
Sadece 17/25 Aralık davasında değil Hrant Dink suikasti davasından da yargılanan Ali Fuat Yılmazer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ali Fuat Yılmazer hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden ve kamuoyunda Selam Tevhid Kudüs Ordusu Kumpas Davası olarak bilinen dosyada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
YAKUP SAYGILI'YA MÜEBBET HAPİS
Dönemin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı'ya Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Suçu sebebiyle Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu sebebiyle 14 yıl 6 ay Hapis Cezası, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Sebebiyle müşteki sayısınca iki kez ayrı ayrı olmak üzere 3 yıl 18 ay Hapis Cezası, Gizliliğin İhlali Suçu sebebiyle 4 yıl hapis cezası verildi. Karar istinaf mahkemesi tarafından onanarak Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderildi.
ÖMER KÖSE'YE FETÖ ELEBAŞI İLE BİRLİKTE MÜEBBET
2014 yılından bu yana tutuklu bulunan 17 Aralık kumpası döneminde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü olan Ömer Köse hakkında karar verildi. Selam Tevhid kumpasına ilişkin elebaşı Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin aralarında bulunduğu 77 sanıkla ilgili mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet eski emniyet müdürü Ömer Köse'nin aralarında bulunduğu 29 sanığı "Hükûmeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
KAZIM AKSOY, BAŞKAN ERDOĞAN'I TEKNİK TAKİBE ALMIŞ
Dönemin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında müebbet hapis cezası verilen isimlerden biri. Dosyasında bulunan suçlamaların arasında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara da bulunan resmi konutunun ve Kısıklı'da bulunan evinin CELL haritasının çıkarılması ve teknik takiple izlenmesi suretiyle görüntülerin gizlice alınarak özel hayatının gizliliğini ihlal etmek suçu da bulunuyor.
HÜSEYİN KORKMAZ 50 BİN DOLARA FBI TARAFINDAN SATIN ALINDI
17/25 Aralık kumpas davaları soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmış ve 17 ay Silivri Cezaevinde tutuklu kalmıştır. Hakkında yeni açılan soruşturmalar kapsamında ise firari durumdadır.
17/25 Aralık ihanetinin ardından yaşanan en dikkat çekici olaylardan biri firari komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın 50 bin dolar karşılığında ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI'a konuşması oldu. ABD'ye geldiği günden beri hiç çalışmadığını ancak çalışma başvurusunda bulunduğunu ve iki hafta önce olumlu yanıt aldığını anlatan Korkmaz, ABD hükümetinden yardım alıp almadığı sorusuna ise, "Savcılık 3 defa 300 dolar, toplamda 900 dolar verdi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 50 bin dolar verdi. Oturduğum apartmanı savcılık tuttu, kirasını savcılık ödüyor." yanıtı verdi.