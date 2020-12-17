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Son dakika: ’nün emniyet-yargı darbesi 7 yaşında… ihanetinin hesabını veriyorlar!

Son dakika haberi: Tarih 2013. Bundan tam 7 yıl önce hakim, savcı ve polis görünümündeki ’cü darbeciler, ’nin geleceğini hedef alan bir operasyona imza attı. Yasadışı yollarla seçilmiş siyasi düşürmeyi amaçlayan bu kumpasın aktörlerinin önemli bir kısmı cezaevinde yaptıkları ihanetin bedelini öderken, bazıları ise yurtdışına kaçarak ihanet faaliyetlerine devam ediyor.

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Giriş Tarihi: 17.12.2020 14:17 Son Güncelleme: 17.12.2020 14:19 ABONE OL
Son dakika: FETÖ’nün emniyet-yargı darbesi 7 yaşında…17 Aralık ihanetinin hesabını veriyorlar!

ZEKERİYA ÖZ FETÖ'CÜLER TARAFINDAN ALMANYA'YA KAÇIRILDI

17/25 Aralık operasyonunun en önemli aktörlerinden biriydi. Operasyon gecesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı baskın ile kumpasın adeta sembolü oldu. tarafından Almanya'ya kaçırılan Zekeriya Öz hakkında farklı suçlardan soruşturma yürütülmüş ve İlk Derece Mahkemesi sıfatıyla yargılaması Yargıtay 16. Ceza Dairesinde devam etmektedir. Cebir ve Şiddet Kullanarak Cumhuriyeti Hükumetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs suçu, Silahlı Terör Örgütünün Üyesi Olma suçu, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçu, Resmi Evrakta Sahtecilik suçu başta olmak üzere birçok suçtan hakkında dava açılan Zekeriya Öz hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Son dakika: FETÖ’nün emniyet-yargı darbesi 7 yaşında…17 Aralık ihanetinin hesabını veriyorlar!

CELAL KARA ÖRGÜT TARAFINDAN KORUNUYOR

kumpas belgelerini ABD'li savcılara verdiğini itiraf eden 'cü savcı Celal Kara da Almanya'da örgüt koruması altında olan isimlerden biri. Almanya'ya iltica ederek oturma izni alan Celal Kara hakkında farklı suçlardan soruşturma yürütülmüş Yargıtay'daki dosyasında yargılaması devam etmektedir. Zekeriye Öz gibi, cebir ve Şiddet Kullanarak Cumhuriyeti Hükumetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs suçu başta olmak üzere birçok suç kapsamında Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı verildi.

Son dakika: FETÖ’nün emniyet-yargı darbesi 7 yaşında…17 Aralık ihanetinin hesabını veriyorlar!

BİLDİRİCİ SAVCI MUHAMMER AKKAŞ HERYERDE ARANIYOR

17/25 Aralık operasyonunun püskürtülmesinin ardından Adliye önünde dağıttığı örgüt bildirisi ile akıllarda kalan Muhammer Akkaş 2015 yılında çıkarılan yakalama kararının ardından Tekirdağ'daki evinden ayrılarak firar etti. Hakkında farklı suçlardan soruşturma yürütülmüş ve İlk Derece Mahkemesi sıfatıyla yargılaması Yargıtay' daki dosya üzerinden yürütüldüğü biliniyor.

Son dakika: FETÖ’nün emniyet-yargı darbesi 7 yaşında…17 Aralık ihanetinin hesabını veriyorlar!

MEHMET YÜZGEÇ FİRAR ETTİ EŞİ TUTUKLANDI

17/25 Aralık ihanetinin ardından görevden ihraç edilen eski Savcı Mehmet Yüzgeç, bu kararın ardından son görev yeri olan Kahramanmaraş'tan firar etti. Yüzgeç'in firarının ardından ByLock kullanıcısı eşi, bacanağı ve avukatı tutuklandı. Cebir ve Şiddet Kullanarak Cumhuriyeti Hükumetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs suçundan hakkında müebbet hapis cezası istenen Mehmet Yüzgeç hakkında 2017 yılında kırmızı bülten çıkarıldı

Son dakika: FETÖ’nün emniyet-yargı darbesi 7 yaşında…17 Aralık ihanetinin hesabını veriyorlar!

ESKİ HAKİM KARAÇÖL 2015 YILINDA TUTUKLANDI

17/25 Aralık ihanetinin hakimlerinden Süleyman Karaçöl, hakkında verilen ikinci yakalama kararının ardından 2015 yılında tutuklandı. /PDY silahlı terör örgütünün yapılanması içerisinde yer aldığı suçlamasıyla ile yargılanan Karaçöl hakkında kabarık bir suç dosyası bulunuyor. Son savunmasını Yargıtay 16. Ceza Dairesine veren Süleyman Karaçöl hakkında karar verilmesi bekleniyor.

Son dakika: FETÖ’nün emniyet-yargı darbesi 7 yaşında…17 Aralık ihanetinin hesabını veriyorlar!

NAZMİ ARDIÇ'IN CEZASI ONANDI

ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz ile yakın ilişkide bulunan Nazmi Ardıç 17/25 Aralık kumpasında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin müdürü olarak görev yapıyordu. Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Suçu sebebiyle Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu sebebiyle 14 yıl 6 ay Hapis Cezası, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Sebebiyle müşteki sayısınca iki kez ayrı ayrı olmak üzere 3 yıl 18 ay Hapis Cezası, Gizliliğin İhlali Suçu sebebiyle 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Son dakika: FETÖ’nün emniyet-yargı darbesi 7 yaşında…17 Aralık ihanetinin hesabını veriyorlar!

ALİ FUAT YILMAZER DOSYASI EN KABARIK İSİM

Sadece 17/25 Aralık davasında değil Hrant Dink suikasti davasından da yargılanan Ali Fuat Yılmazer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ali Fuat Yılmazer hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden ve kamuoyunda Selam Tevhid Kudüs Ordusu Kumpas Davası olarak bilinen dosyada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika: FETÖ’nün emniyet-yargı darbesi 7 yaşında…17 Aralık ihanetinin hesabını veriyorlar!

YAKUP SAYGILI'YA MÜEBBET HAPİS

Dönemin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı'ya Cebir ve Şiddet Kullanarak Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Suçu sebebiyle Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu sebebiyle 14 yıl 6 ay Hapis Cezası, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Sebebiyle müşteki sayısınca iki kez ayrı ayrı olmak üzere 3 yıl 18 ay Hapis Cezası, Gizliliğin İhlali Suçu sebebiyle 4 yıl hapis cezası verildi. Karar istinaf mahkemesi tarafından onanarak Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Son dakika: FETÖ’nün emniyet-yargı darbesi 7 yaşında…17 Aralık ihanetinin hesabını veriyorlar!

ÖMER KÖSE'YE FETÖ ELEBAŞI İLE BİRLİKTE MÜEBBET

2014 yılından bu yana tutuklu bulunan kumpası döneminde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü olan Ömer Köse hakkında karar verildi. Selam Tevhid kumpasına ilişkin elebaşı Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin aralarında bulunduğu 77 sanıkla ilgili mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet eski emniyet müdürü Ömer Köse'nin aralarında bulunduğu 29 sanığı "Hükûmeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Son dakika: FETÖ’nün emniyet-yargı darbesi 7 yaşında…17 Aralık ihanetinin hesabını veriyorlar!

KAZIM AKSOY, BAŞKAN ERDOĞAN'I TEKNİK TAKİBE ALMIŞ

Dönemin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında müebbet hapis cezası verilen isimlerden biri. Dosyasında bulunan suçlamaların arasında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara da bulunan resmi konutunun ve Kısıklı'da bulunan evinin CELL haritasının çıkarılması ve teknik takiple izlenmesi suretiyle görüntülerin gizlice alınarak özel hayatının gizliliğini ihlal etmek suçu da bulunuyor.

Son dakika: FETÖ’nün emniyet-yargı darbesi 7 yaşında…17 Aralık ihanetinin hesabını veriyorlar!

HÜSEYİN KORKMAZ 50 BİN DOLARA FBI TARAFINDAN SATIN ALINDI

17/25 Aralık kumpas davaları soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmış ve 17 ay Silivri Cezaevinde tutuklu kalmıştır. Hakkında yeni açılan soruşturmalar kapsamında ise firari durumdadır.

17/25 Aralık ihanetinin ardından yaşanan en dikkat çekici olaylardan biri firari komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın 50 bin dolar karşılığında ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI'a konuşması oldu. ABD'ye geldiği günden beri hiç çalışmadığını ancak çalışma başvurusunda bulunduğunu ve iki hafta önce olumlu yanıt aldığını anlatan Korkmaz, ABD hükümetinden yardım alıp almadığı sorusuna ise, "Savcılık 3 defa 300 dolar, toplamda 900 dolar verdi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 50 bin dolar verdi. Oturduğum apartmanı savcılık tuttu, kirasını savcılık ödüyor." yanıtı verdi.

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Son dakika: FETÖ’nün emniyet-yargı darbesi 7 yaşında…17 Aralık ihanetinin hesabını veriyorlar!
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