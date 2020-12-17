SON DAKİKA HABERİ - 17 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı: Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri

Toplam son 8 gün boyunca enfekte olmuş kişiler aslında bulaştırıcı kişiler. Bu vakaların birden bire azalması mümkün değil. Bu vakaların sayısal olarak azalması hastalığın da ötesinde yaklaşık olarak 20-25 günü bulabiliyor. Alınan tedbirler ilk emarelerini bir hafta sonra verecekler. Esas sonuç ise 15-20 gün sonra kendisini gösterecek. O nedenle sabırsız olmamak gerekiyor. Mevsim şartlarından dolayı virüs, çok daha güçlü bulaşıcılığa sahip. İç ortamda daha kolay bulaşma ve virüsün salgın yapıp yayılma hızı daha fazla. Bu nedenle aldığımız önlemlerin vaka sayılarını artırmayarak sabit tutabilmesi bile büyük başarıdır.

İLACA DİRENÇ GELİŞMEMESİ İÇİN TEDAVİNİZİ TAMAMLAYIN

Hastalık ilk bir hafta boyunca ağır olmayan semptomlar ile başlıyor. İkinci haftadan sonra vücudun savunma sistemi aşırı bir savunma vererek hastalığı ağırlaştırıyor ve üçüncü haftadan itibaren maalesef hastaneye yatışlar ve yoğun bakıma kadar giden serüven başlıyor. Hasta erken dönemde 'Genel durumum iyi, şikayetim yok' diyerek eğer ilaçlarını almaz ise bu kötüye gidiş 2. Haftadan itibaren çok daha kötüye gidiyor.