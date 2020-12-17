Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde 400 milyon liralık rant şoku!

KANUN NE DİYOR?

5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 28: Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.

YAPILAN İŞLEM NE HUKUKİ NE ETİK

Beşiktaş'taki imar rantına AK Parti de tepkili. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Şehirlerin imarlarının yapıldığı, planlandığı komisyon olan imar ve bayındırlık komisyonu çok önemli görevler üstlenir. Bu kapsamda imar komisyonu üyesinin problemli, ranta dönük plan değişiklikleriyle ilgili vekâlet alması, iş takibi yapması hukuken mümkün değildir ayrıca etik de değildir. Geçmişte AK Parti'nin getirdiği planlara her zaman itiraz edip, yargı yoluna başvuran CHP'nin, günlerdir yazılıp çizilen rant mevzusu ile ilgili bir şey söylememesi ve harekete geçmemesini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" dedi.