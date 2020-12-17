Son dakika haberi... İşte 2020 Aralık sıfır otomobil fiyatları ve indirimler

SIFIR NİSSAN MICRA 2020 ARALIK FİYAT LİSTESİ: ORTALAMA 10 BİN TL İNDİRİM

Aralık ayı sıfır otomobil fiyatlarında indirim uygulayan markalardan Nissan B segmentindeki temsilcisi Micra ile yeni tavsiye edilen peşin alım fiyatlarında kayda değer bir kampanya ile müşterisini karşısına çıktı. Buna göre aralık ayı içerisinde 2020 model Nissan Micra alacak kullanıcılar için belirlenen fiyatlar şöyle;

10 GT 100 düz vites visia paket Micra liste fiyatı 189 bin 100 TL iken aralık ayı kampanya peşin alım fiyatı 181 bin 800 TL'ye geldi. Yine Nissan Micra'nın 1 litrelik motor hacmine sahip otomatik vites CVT tekno paketi 216 bin 700 TL'den 208 bin 400 TL'ye indi. Türkiye'nin en çok okunan haber portalı sabah.com.tr. Nissan Micra da en dolu paket olan 1 litrelik motor hacmine sahip otomatik vitesli Platinum Premium paketinde ise 289 bin 500 TL olan sıfır otomobil fiyatı Önümüzdeki 15 gün içerisinde 278 bin 400 TL olarak belirlendi..