Son dakika: İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden SABAH Instagram canlı yayınında çok özel açıklamalar

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Salgının kontrol altına alınabilmesi için tüm tedbirler Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda sahaya sürüldü. Nüfus ve hareketlilik ile orantılı olarak en çok vakanın görüldüğü İstanbul'da son kısıtlamalar ile birlikte vaka ve hasta sayısı plato çizmeye başladı. Peki, İstanbul'da son durum ne? Bundan sonra hangi adımlar atılacak? Sabah Gazetesi Sağlık Editörü Didem Seymen SABAH'ın Instagram yayınında soruyor, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Kemal Memişoğlu yanıtlıyor.



İşte Memişoğlu'nun Instagram canlı yayınında SABAH'a özel yaptığı açıklamalar...

İSTANBUL'DAKİ VAKA SAYILARINDA SON DURUM:

Eylül'ün sonundan itibaren vaka sayılarımız artmaya başladı. Bunun en önemli nedeni insanların İstanbul'a dönmeye başlaması ve havaların soğuması.Bununla birlikte ağır hasta sayılarımız da arttı.

Bununla birlikte kısıtlamaların en önemli yanı, toplumun farkındalığı oldu. Böylelikle pozitif sayılarımız düşmeye başladı. Aralık ayının ilk haftasının sonundan itibaren bu durum, yoğun bakımda yatan hastalara da yansıdı ve bir azalma oldu.

Bilimsel bir çalışma yapılması gerekiyor. 60-65 yaştaki insanlar dikkat ediyor. Çalışmak zorunluluğu olan insanlar ev içi izolasyona maruz kalanlara bulaştırıyor. Belli yaş grubunda olanlara dikkat edilmesi lazım. Evde maske kullanılabilir. Odada kalabilirler, ellerini yüzlerini yıkayabilirler ve kıyafetlerini çıkarabilirler. Damlacık enfeksiyonları nedeniyle bulaştığı için yaşlılarımıza dikkat etmeliyiz.

İnsanların sarılmayı özlediğini biliyoruz, ama birkaç ay daha sabretmeliyiz. Herkesin birbirini anlaması ve bu mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Birbirimizi suçlamak yerine salgınla mücadele etmeliyiz.

DÜNYANIN EN İYİ SAĞLIK ALT YAPISINA SAHİBİZ



Dünyanın en iyi sağlık alt yapısına sahip olduğumuzu, bu salgın gösterdi. Dünyanın bazı yerlerinde otoparklarda tedavi edildiğini gördük. Ancak Türkiye'de vakaların artmasına rağmen, hastanelerimizde tedavi edilemeyen bir hasta olmadı.

İkinci önemli husus da empati. Esasında salgında bunu öğretmemiz lazım. Genç bir arkadaşımıza, maske takmadığında 70-80 yaşındaki bir teyzemizin ölebileceğini öğrettiğimiz zaman başarılı oluruz.



-Pandemi döneminde bu önlemlere hangi yaş grubu daha çok uydu?



Gözlemsel olarak, özellikle 60-65 yaş üstü insanlarımız daha çok önem gösteriyorlar. Genç arkadaşımız daha az özenli diyebilirim. Yaşlılarımızın hasta olma nedeni de, bu genç arkadaşlarımızın özellikle ev içi izalasyona dikkat etmemeleri. Dışarıdan aldıkları virüsü dikkat etmeden evdeki yaşlılara getirebiliyorlar. Bu arkadaşlar keşke yoğun bakımda yatan hastaları görebilse.

Kısıtlama yapsanız da komşu olarak gittiğinizde bu bulaşma oranı artar. Kültürlü insanların suçlamadan bilgilerini aktarması gerekiyor.

Sizin öneriniz nedir? hijyen şartlarını nasıl sağlarız?

Aralıklı havalandırma yapılmalıdır. Evin alanına ve bölgeye göre değişebilir. Konuşma ve kapalı kapama durumuna göre havalandırılmalı. Esas önemli olan toplu taşıma. İstanbullular bilsin yoğun bakımda boş çok yer var. Hiçbir hasta yoğun bakımda ve hastanede yer bulamayacağım diye dert etmesin. Öyle bir şey yok.

Etkin şekilde aşı olarak bu salgının önüne geçebiliriz. Bu mücadele Nisan Mayıs ayına kadar devam edecek. İnsanlar kurallara uysun. Kısıtlama varmış gibi hareket etsinler. Sağlık çalışanlarımız gerçekten çok mücadele ediyor. Doğum yaptıktan sonra çocuğunu göremeyen hemşire hanımlar var, ambulans sürücülerini ve sağlıkçıların özverisini görsek biz rahatlıkla bunun üstesinden geliriz. Türk halkı kısıtlamanın da meyvelerini aldı. Hemen gevşememek gerekiyor.

Bizim toplumumuz birbirine sarılıyor. Kriz anlarında çok büyük bir yardımlaşma oluyor.

Siz aşı oldunuz mu?

Henüz aşı gelmedi. O yüzden olmadım. Ama olacağım. Bütün aileme de yaptıracağım. Ben bu hastalığı 8-9 ay önce atlattım. Ona rağmen olacağım. Bunu da medya önünde ilk defa söylüyorum. O zaman da görevime devam ettim yine de ediyorum.

"BEN DE KORONAVİRÜSE YAKALANDIM"

İlk günler ağır mıydı?

Mart Nisan ayını unutmak istiyorum. Zor ve büyük bir efor sarf etmiştik. İlaç Sayın Cumhurbaşkanı'mız getirttiğinde bütün imkanları dağıtılır kıldık. Bu sistemi kurma süreci, savaş çok zorlu oldu. Ancak yorgunluk devam edince tomografiye girdim. Sonuç ortada netleşti. Kendimize ve bedenimze baktık, iyileştik. Ben geçmişimde sigara içtiğim zamanları pişmanlıkla geride bıraktım. Gençler eğer yiyeceğine dikkat eder, spor yapar ve bedenlerine dikkat ederlerse hastalığı kolaylıkla atlatır.

İstanbul olarak tüm ulaşım yollarının ortasındayız. Felaket senaryolarına hazır mıyız? Daha ne olabilir ve biz hazır mıyız?

Biz daha kötü senaryoya bile hazırdık. Depremde de terör saldırılarında da aynı. Sağlık organizayonumuz İstanbul için söylüyorum özellikle hazırız. Tedirgin olmaya gerek yok. Biz hazırız ama toplumun da buna hazır olması gerekir. İnsanlarımız bu hastalık yüzünden yaşamını kaybediyor. Bu gerçekten çok üzücü. Ben bir kayıp dahi olsun istemiyorum. Bizim sağlık sistemimiz her türlü şeye karşı hazırlıklı. Patlama esnasında oraya 200 tane ambulans geldi. Dolmabahçe stadının rampalarda 200'ün üzerinde ambulanslarımız oradaydı. Bu patlama görüntüsü CNN Türk'te yayınlanmıştı. Ben sağlık sisteminde gören alan sağlıkçılara toplayıp teşekkürlerimi ilettim. O saldırı Polisimize karşı yapılan bir terör saldırsıydı. Diğer taraftan da şunu söyliyim Türkiye sağlık sistemi açısından gerçekten iyi olduğu bir kez daha görüldü. Teknolojisini, malzemesini üretmemiz ve sağlık alananında lider olmalıyız.

Dünya basını da sağlıkta ne kadar iyi olduğunu gördük. Belgesel çekmek için yurt dışından Türkiye'ye geldiler.

Biz sosyal devletiz. İnsanlardan para almadan hizmet veriyoruz. Ücretsiz Kovid-19 hizmeti de veriyoruz. Bu salgın bittikten sonra bunlar tartışılabilir. Biz sağlık savaşı ve seferberliği içerisindeyiz. Toplum uyumsuz olsa da , ben hekim olarak görevim tedavi etmektir. Biz her halukarda her zaman sağlık hizmetini en iyi şekilde vermeliyiz.

Günde 100 bin asılsız çağrılar geldi. Canı sıkılınca arayanlar olmuştu. Bu aramalar azaldı mı?

Azalacak inşallah. Koronaya yakalananlara özel hizmet veriyoruz. İlaçlarını birebir teslim ediyoruz.

Ambulans sayımız yeterli mi?

406 ambulansımız var. Çok büyük bir yük üstlendiler. Sağlık sistemimiz birbiriyle uyumlu, 185 bin kişi var. Hepsinin hakkını vermek gerekir.

Filyasyon ekipleri mücadele veriyor. Günde kaç kişiye ulaşıyorlar. Temaslarını gizleyenler oluyor. Rakamlar bu nedenle mi bu kadar üst seviyeye ulaştı?

Hayır. İnsanımız 45 bin kişiye gittiğimiz oldu. Buna temaslılar da dahildi. Yaklaşık 1958 ekiple... 7 bin kişi demek bu neredeyse. Günde 20 bir haneye gittiğimiz oldu. Ama bu rakamlar düştü. Eskisinden daha az tempoda çalışıyorlar şu anda. Sağlık çalışanları özveride bulunurken diğer alanlarda çalışanlar da özveride bulunuyor. Bu salgın herkesi bir şekilde özveride bulunacağı bir duruma getiriyor.

Yoğun bakım hastalarının neler yaşadığını biliyorsunuz. Gençler bu durumu pek önemsemedi. Biz atlatırız diyenler oldu. Genç arkadaşlarımıza neler söylersiniz?

Gençler de koronavirüse yakalanıyor. 6 yaşındaki, 18 yaşındaki gençlerimiz de oluyor ve hayatlarını kaybediyorlar. Bu hastalığın herkeste nasıl seyredeceğini bilemiyoruz ki bu hastalığın yüzde 100 tedavisi yok. Herkesin bu hastalığa yakalanmış gibi davranması gerekiyor. Hem bilinciniz yerindeyken nefes alamıyorsunuz, kalp sıkıntısı yaşıyorsunuz. Bütün bunları düşünmek gerekir. Gençlere de hak vermemiz lazım. Bunun uyumunu ne kadar kısa sürede gösterirsek o kadar herkes için iyi olur. Bu salgınla mücadele etmeliyiz. Herkes birbirini suçlarsa bu işin içinden çıkılmaz. Herkesin kendisine soru sorması lazım.

Evde sağlık hizmetleri İstanbul'da neler yapıldı? Kaç hastaya ulaşıyoruz?

248 bin kişiye ulaşıyoruz. COREX diye bir şeyimiz var. Özellikle akciğer egzersizleri yapmak iyi oluyor. Genç yaşta olan kişilere ve yaşlılara öneriyorum. Yaşlılar, fizik tedavi ve akciğer egzersizleri ile ilgili bilgi alabilirler. Oturarak sadece televizyon seyretmesinler. Yürüyüş yapsınlar. Psikiyatrik destek de alınabilir. İnsanlar bu hastalığa yakalanınca neler yapacağını bilemiyor. Yalnızlaşıyorlar. Bu nedenle de destek veriliyor. Virüs viral bir hastalık. Siz eğer psikolojinizi iyi tutarsanız hastalığı kolay atlatırsınız.Daha iyi mücadele ederseniz.

Yeni yıl tatili başlıyor. Komşusuna arkadaşına gitme durumu olabilir. Haftasonu yasakları ev partisine dönüşmesin. Siz neler söylemek istersiniz? Rakamların artacağından endişe ediyor musunuz?

Bu hafta önemli bir hafta. 2020'nin son haftası haftaya. 10 gün çok önemli. 2020'den 10 gün kısıtlayarak yaşayın. Yılbaşı da dahil. 4'ünün sabahı da dahil. 2020'den kurtulduk yapmayın. 2021'in sonunda çifte kutlama yapalım. Bu yılı bitti diye yapmayalım. Gerçke kutlamayı 2022'de yaparız.

Sağlıkçılara güvenilmesini ve dikkat edilmesini diliyorum. Herkes maske kullanmasını biliyor. Mesafeyi ve hijyeni de biliyor. Salgın için herkes bir yol izlemeli. Kendisini dinlemesini ve anlamasını diliyorum.