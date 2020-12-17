Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İşte FETÖ'nün 17 Aralık'taki yol haritası ve hedefi...

Son dakika: İşte FETÖ'nün 17 Aralık'taki yol haritası ve hedefi... 15 Temmuz 2016'da yaptıkları darbe girişimiyle kanlı yüzünü gösteren Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) diğer bir ihanet kalkışması olan 17 ve 25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. FETÖ’nün emniyet ve yargıdaki militanları tarafından darbe girişiminin hedefi Başkan Erdoğan’ın şahsında Türk milletiydi. Peki ihanet süreci nasıl işledi? İşte 17 Aralık'a dair tüm detaylar, ortaya çıkan son dakika bilgileri ve talimattan hedefe kadar birçok kritik noktası...

15 Temmuz'daki darbe girişimiyle kanlı yüzünü gösteren Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17 ve 25 Aralık darbe girişiminin ardından 7 yıl geçti. FETÖ'nün emniyet ve yargıdaki militanları tarafından darbe girişiminin hedefi Başkan Erdoğan'ın şahsında Türk milletiydi. Türkiye, 17 Aralık 2013 sabahı İstanbul merkezli operasyonlarla güne uyandı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla 2 aşamada gerçekleştirilecek olan hain girişim, örgütün adliye ve emniyetteki militanlarınca gerçekleştirildi. 17-25 Aralık darbe girişiminin yargı ayağında, Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Celal Kara, Mehmet Yüzgeç, Muammer Akkaş gibi savcılar bulunurken, emniyet ayağını ise, Nazmi Ardıç, Yakup Saygılı, Ömer Köse gibi Ergenekon, Balyoz, Şike gibi kumpas soruşturmalarına imza dönemin polis müdürlerinden oluşturdu.

BAŞROLDE ZEKERİYA ÖZ VAR 17 Aralık'taki ilk operasyon, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndan, kamuoyunun yakından tanıdığı savcı Zekeriya Öz koordinesinde gerçekleştirildi. 2007'de başlanan Ergenekon soruşturmasının savcısı olarak ünlenen Öz, özel yetkileri alınıp kaçakçılık ve narkotik suçlardan sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevlendirilmişti.