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Son dakika: Kalp krizi geçiren Ula Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesi Belediye Başkanı , Gölcük Mahallesi'nde incelemelerde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Edinilen bilgiye göre Başkan Akkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 17.12.2020 16:10 Son Güncelleme: 17.12.2020 16:12 ABONE OL
Son dakika: Kalp krizi geçiren Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesi Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Gölcük Mahallesi'nde incelemelerde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Edinilen bilgiye göre Başkan Akkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Ula Belediye Başkanı seçilen İsmail Akkaya, daha önce de Ula'nın Sakin Kent unvanlı Akyaka'da uzun dönem Belde Belediye Başkanlığı yapmıştı. Son yerel seçimlerde mevcut Belediye Başkanı CHP'li Ümit Karaaslan ile seçime giren İsmail Akkaya, seçimi farklı bir şekilde kazanmıştı.

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Son dakika: Kalp krizi geçiren Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti
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