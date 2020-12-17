Son dakika: Koronavirüs aşı merkezinde çalışacak insan arıyorlar

Son dakika haberi: Almanya'da BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına onay verilmesinden sonra gerçekleşecek aşılama aşaması için hazırlıklar başladı. Ancak Biontech aşısının kullanımıyla ilgili önceki gün yeniden ağır tablo nedeniyle yoğun kısıtlamalara giden Almanya'da aşıyı yapacak insan bulmakta sıkıntı yaşanıyor. Aranan kişiler ise öncelikle sağlık çalışanı kategorisinden... İşte detaylar;
AŞIYI YAPACAK GÖNÜLLÜLER ARANIYOR
Baden Württemberg'de hükümet, eyalette kurulan aşı merkezlerinde çalışacak gönüllüler arıyor. Eyaletteki 59 aşılama merkezi ve mobil aşı merkezlerinde mümkün olduğunca çok kişiye aşı vurulması planlanıyor. Hemşirelik personeli, tıbbi-teknik asistanlar, eczacılar, teknik asistanlar ve sağlık görevlileri gönüllü olmaya çağrıldı.
MERKEZDE ÇALIŞACAK GÖREVLİ DE ARIYORLAR
Aşı merkezinde görev alacaklara ödeme de yapılacak. Sağlık görevlilerinin yanı sıra idari görevler, hastalara refakat, kayıt ve dokümantasyon süreçleri için de personel aranıyor. Aşılama genellikle haftanın yedi günü, iki vardiya halinde, saat 07.00-21.00 arasında yapılacak. Merkezde çalışacak görevlilere ödenecek maaşların da ortalamanın üzerinde olduğu belirtiliyor.
BIONTECH AŞISINDA YENİ GELİŞMELER;
Diğer yandan Kanada Halk Sağlığı Ajansı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı takvimi kapsamında, isteyen herkesin, gelecek yıl Eylül ayına kadar aşılanacağını açıkladı.
YETERLİ DOZ PROJESİ
Kanada Halk Sağlığı Ajansından CBC'ye yapılan açıklamada, aşılama çalışmaları ve yeni aşı sevkiyatlarının devam ettiği belirtilerek, "Mevcut verilere dayanarak, 2021 yılının 3. çeyreğinin sonunda, Kanada, her Kanadalıya aşı sunabilmek için yeterli sayıda doza sahip projeler gerçekleştiriyor." denildi.
DENEY SONUÇLARI İZLENİYOR
Açıklamada, "Dozların teslimi için zaman çizelgeleri; aşı firmalarının üretimi, klinik deney zaman çizelgeleri, bu deneylerin sonuçları ve müteakip yasal başvurulara bağlı olarak değişiyor. Tüm bu unsurları akılda tutarak, 2021'de tüm Kanadalılar için yeterli aşı sağlama hedefimize ulaşabileceğiz." ifadeleri kullanıldı.
20 MİLYON DOZ AŞI KANADA'YA
CBC'nin haberine göre Kanada, yedi farklı ilaç şirketi tarafından geliştirilen ya da çalışmaları devam eden aşılardan şu ana kadar 418 milyon doz satın almak için anlaşma imzaladı. Kanada bu kapsamda, Pfizer-BioNTech'ten 76 milyon doz aşı alacak. Pfizer Kanada'ya, 2021'de en az 20 milyon doz aşı teslim edecek.
BAKIM MERKEZLERİ İÇİN ÖNCELİK VERİLDİ
Kanada, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının ilk sevkiyatını pazartesi günü almıştı. Aşının 30 bin dozluk ilk partisi, ön saflarda görev yapan sağlık çalışanları ile yaşlı bakım merkezlerinde kalanlar için kullanılıyor. Kanada'nın aşı alacağı diğer firmalar ve dozları ise şöyle:
Birçok firmadan alınacak olan koronavirüs aşı dozları şu şekilde;
Moderna 56 milyon doz, Medicago 76 milyon doz, AstraZeneca 20 milyon doz aşı, Johnson & Johnson 38 milyon doz, Novavax 76 milyon doz, Sanofi ve GlaxoSmithKline 72 milyon doz ve COVAX 15 milyon doz.