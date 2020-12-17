Son dakika: Koronavirüste müjdeli haber geldi! Bilim Kurulu Üyesi Tezer o tarihi işaret etti

'ZORUNLU HALLER DIŞINDA SEYAHAT OLMAMALI'

Prof. Dr. Tezer, yılbaşında toplu olarak bir araya gelmeleri engelleyecek önlemlerin alınması gerektiğini de dikkat çekti. Prof. Dr. Tezer, "Biz 10 kişiden fazla misafirlerle bir arada olunmaması gerektiğini söylüyorduk. Yılbaşında hareketliliğin artması ile vaka sayılarında artış olur mu diye aynı korku, endişe tüm Avrupa ve dünya ülkelerinde var. Bunların oturulup vaka sayısına göre tekrar tartışılması gerekiyor.



