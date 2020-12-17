KALPLERİMİZ TÜRKİYE İÇİN ATACAK

Türkiye Değişim Partisi'nin logosu, Anadolu ve Trakya'yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıtayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor. Sarıgül, logoyu duyurduğu toplantıda samimi ve içten bir anlayış ile yola çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Birliğin, beraberliğin partisi biz olacağız! Barışın, emeğin, kardeşlerin, üretimin, varlığın bereketin, hukukun, partisi biz olacağız! Uzlaşmanın demokrasinin, kültürün, bilimin, çevrenin partisi biz olacağız! Ülkemizde sorunlara çare üreten parti biz olacağız! İnancı ve cesareti tam olanlarla yola çıkma zamanı."