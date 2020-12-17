Türkiye Değişim Hareketi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin kuruluşunu resmen duyurdu. Sarıgül; İstanbul Gayrettepe'de bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında, partinin ismi, logosu ve parti müziğini kamuoyu ile paylaştı. Sarıgül, "Tüm çalışma arkadaşlarımızla, alçakgönüllü, özgüvenli, samimi, içten, şefkatli bir anlayışla yola çıkıyoruz. Yolumuz kardeşlik ve huzur yoludur. Milletimizin yüzünü güldürme yoludur" dedi.
KALPLERİMİZ TÜRKİYE İÇİN ATACAK
Türkiye Değişim Partisi'nin logosu, Anadolu ve Trakya'yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıtayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor. Sarıgül, logoyu duyurduğu toplantıda samimi ve içten bir anlayış ile yola çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Birliğin, beraberliğin partisi biz olacağız! Barışın, emeğin, kardeşlerin, üretimin, varlığın bereketin, hukukun, partisi biz olacağız! Uzlaşmanın demokrasinin, kültürün, bilimin, çevrenin partisi biz olacağız! Ülkemizde sorunlara çare üreten parti biz olacağız! İnancı ve cesareti tam olanlarla yola çıkma zamanı."
SİYASET 'KAVGA' DEĞİL 'REKABET ALANI' OLACAK
Türkiye Değişim Partisi'nin siyasetin yapılış şeklini değiştireceğini söyleyen Sarıgül, siyasetin rekabet olduğunu kavga olmadığını herkese göstereceklerini dile getirdi. Sarıgül, değişimin ana ilkelerini ise şu sözlerle açıkladı: "Atatürk ilkelerini savunan, Cumhuriyetin değerlerini geliştirerek koruyan, evrensel hukuk kurallarına uyan, inançlara saygılı laikliği yaşatan, üretimi destekleyen, emeği koruyan demokratik kitle partisidir! Ezberleri bozmaya, fark yaratmaya geliyoruz!"