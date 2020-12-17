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Son dakika: Uyuşmazlık mahkemesine yeni başkan!

mahkemesinde yapılan seçimlerle Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı seçildi.

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Giriş Tarihi: 17.12.2020 11:29 Son Güncelleme: 17.12.2020 11:44 ABONE OL
Son dakika: Uyuşmazlık mahkemesine yeni başkan!

Anayasa mahkemesinde yapılan seçimlerle Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı seçildi.

Anayasa Mahkemesi'nde Uyuşmazlık mahkemesi başkanlığının seçimi yapıldı. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve yargılama usulleri hakkındaki kanun kapsamında yapılan seçimde, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı seçildi. Mahkemenin başkan vekilliğine seçilen isim ise Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal oldu. Uyuşmazlık Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda düzenlenen yüksek mahkemelerin dördüncüsü olarak yer alan Uyuşmazlık mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş, adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili ve bu kanunla kurulup görev yapan bağımsız bir yüksek mahkeme konumunda yer alıyor.

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Son dakika: Uyuşmazlık mahkemesine yeni başkan!
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