Son dakika: Vahşi yaşamda koronavirüs şoku!

Son dakika: Dünya koronavirüsün nasıl yayıldığı konusunda hala bilinmezlere sahipken vahşi yaşamda da izlerine rastlanan bu virüsün vizonlarda görülmesi ile birlikte daha büyük bir endişe yaşadı. Son olarak ABD'nin Utah eyaletinde vahşi bir vizon türünde görülmesi, virüsün mutasyon geçirdiği ve tüm doğada yayılmayı genişlettiğine dair soru işaretleri orta çıkardı. Uzmanlar bu konuda uyarıyor. İşte haberin detayları…
"VAHŞİ YAŞAMDA YAYILIYOR"
İlk olarak yarasalarda ortaya çıktığı düşünülen koronavirüs, insanlar arasında da yayıldıktan sonra şimdi de vizonlarda görülmeye başlandı.
13 Aralık'ta ABD Tarım Bakanlığı, Utah'daki vahşi bir vizonun koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.
SARS-CoV-2 virüsü hayvanlardan insanlara geçtikten sonra şimdi de insanlardan tekrar hayvanlara geçebildiği, vahşi yaşama geri dönebileceğini ve burada bekleyerek mutasyona uğrayabileceği tespit edildi. Yıllarca bu vahşi alanda bekledikten sonra tekrar insanlara bulaşabileceği de veriler arasında.
"VİRÜS BİNLERCE YIL BİZİMLE OLABİLİR"
Yaban Hayatı Koruma Derneği'nde sağlık programının yardımcı direktörü Sarah Olson, dikkatli olunursa enfekte olan ve insanlara da bulaşabilecek yerleşik bir birikim alanı olabilecek vahşi yaşam popülasyonunun olmayacağını belirtti. Fakat dikkatli ve şanslı olunmazsa uzun vadeli bir sorunun ortaya çıkabileceğini söyleyen Olson, virüsün binlerce yıl boyunca bizimle birlikte olma potansiyeli olduğunu, riskin küçük ama sonuçlarının büyük olacağını da sözlerine ekledi.
Ulusal Veteriner Servis Laboratuvarı'nın açıklamasına göre bu vaka, koronavirüs ile onaylanan ilk serbest dolaşan yerli vahşi hayvan. Virüsün genetik analizine göre vahşi vizonun yakındaki bir vizon çiftliğinden veya çiftlikten gelen atık su yoluyla virüsü kaptığı tahmin edilenler arasında yer aldı.
"TESPİT EDİLEMEMİŞ BİR SALGIN OLABİLİR"
Yapılan incelemeler sonucunda çitfliği çevreleyen başka bir türde virüse rastlanmadı ve Covid-19'un vahşi vizonlar arasında yayıldığına dair bir kanıt elde edilmedi. Bu nedenle vahşi vizonun onu çiftlikten yeni almış ve o zamanda beri yaymamış olması ihtimali üzerinde duruldu.
"POTANSİYEL BÜYÜK BİR SORUN"
Diğer bir olasılık ise henüz daha büyük bir salgının tespit edilmemiş olması. Washington Eyalet Üniversitesi'nin Küresel Hayvan Sağlığı Departmanı'nda araştırmacı olan Stephanie Seifert, bu vahşi vizonlar arasında potansiyel olarak daha yaygın bir sorun olacağını belirtti. Covid-19 ile enfekte olmuş tek vahşi vizonu temizlemelerinin pek olası olmadığını da sözlerine ekledi.
"VİRÜS DOĞADA KENDİNİ KOPYALIYOR"
Şu an durumunun belirsiz olduğunu söyleyen uzmanlar, vizonların yalnızca bir tür olduğunu ve Covid-19'u kendi aralarında ve potansiyel olarak diğer vahşi yaşamlara yayabilecekleri konusunun hala soru işareti olarak kaldığını belirtti. Virüsün şu an doğada kendi kopyalarını oluşturabileceğini ve bunun gerçek zamanlı olarak tespit etme olanaklarının olmadığı da belirtilenler arasında.