Terör finansmanına büyük darbe

AK Parti terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eşgüdüm halinde etkin çalışma ortaya koyulabilmesini de içeren 43 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesin olarak karar verildikten sonra terörizmin finansmanı suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlığının dondurulmasına karar verilebilecek. Bu tür kuruluş veya organizasyonların veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen, bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların Türkiye'de temsilcilik açması, her türlü faaliyette bulunması, faaliyetlerini gerçek veya tüzel kişiler aracılığıyla doğrudan ya da dolaylı olarak yürütmesi, bankalarının Türkiye'de şube veya temsil ofisi açması ya da iş ortaklığına girmesi yasak olacak, mevcut olanlar ise sonlandırılacak. Yasaklara aykırı hareket edenler, 1 yıldan 8 yıla kadar çeşitli cezalara veya adli para cezasına çarptırılabilecek. Teklifin detaylarını paylaşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye'nin uluslararası kuruluşların üyesi olduğunu, bu anlamda dünyada hem terörizmin finansmanının hem de kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesiyle ilgili ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi. Muş, "Bu düzenlemelerle Türkiye bu yönde çok daha etkin bir mücadele ortaya koymuş olacak" ifadesini kullandı.