Terörist ve uyuşturucu tacirlerinin yuvalandıkları yerler yıkılıyor

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, kent estetiğini bozan ve barındırdıkları riskler nedeniyle vatandaşların şikayetçi olduğu metruk yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Son 21 ayda kullanılamaz durumdaki 350 yapı yıkıldı.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Vatandaşlarımızı tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırdığımız gibi bunların yerine modern yaşam alanları inşa etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

VATANDAŞI TEHDİT EDEN YAPILARLA MÜCADELEYE DEVAM

Diyarbakır'da metruk yapıların en fazla bulunduğu bölge olarak dikkat çeken Bağlar'da belediyenin kullanılamaz hale gelerek madde bağımlılığı başta olmak üzere çeşitli suçların yuvası haline gelerek vatandaşların yaşamı için risk oluşturan yapılarla mücadelesi devam ediyor. Yoğun şikayet alan Yunus Emre Mahallesi'ndeki riskli yapıların yıkımına başlandı. 976.sokakta yer alan yapıların yıkım çalışmalarını izleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla görüşerek görüş ve taleplerini dinledi. Sıcak bir ortamda geçen görüşmeler sırasında Beyoğlu ve mahalle sakinleri arasında ilgi çekici diyaloğlar yaşandı.

"KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ"

Çeşitli suçlara bulaşan gençlerin bu yapıları mesken edinerek çevredeki ailelere korku dolu anlar yaşattığını belirten vatandaşlar,"Bunlarla iç içe yaşayacak duruma geldik. Hemen her gün bir olay oluyor. Biz bunları burada görmek istemiyoruz. Çocuklarımızın ve bizlerin başına bir şey gelecek diye korkuyoruz. Çocuklar için sağlıklı bir ortam yok. Bu yapıları yıktığınız için size teşekkür ediyoruz. İlk kez bir belediye başkanını bu konuda duyarlı görüyoruz" diyerek görüşlerini dile getirdi.

Vatandaşlar, kentsel dönüşümün Bağlar için kurtuluş olacağını da dile getirerek projeye olan desteklerini ifade etti.

"BAĞLAR'I BU GÖRÜNTÜDEN KURTARMAK İSTİYORUZ"

Göreve geldikten sonra 21 ayda 350 metruk yapının yıkımını gerçekleştirerek önemli bir olaya imza attıklarını belirten Beyoğlu, vatandaşların yaşamını tehdit eden riskleri tamamen ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söyledi. Kentsel Dönüşüm projesi için hazırlıkların devam ettiğini anlatan Beyoğlu, "Bir yandan vatandaşımızın huzurunu kaçıran olayların yaşandığı metruk yapıları yıkıyoruz, diğer yandan Temmuz ayında başlayacak kentsel dönüşümün hazırlık yapıyoruz. Şimdiye kadar 350 metruk yapıyı ortadan kaldırdık. Bunların yerine sosyal donatılar inşa ederek vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Halkımız bu kötü tabloları hak etmiyor. Bu Bağlar için bir kader değildir. Terör, uyuşturucu zararlı alışkanlıkların cirit attığı bu yapılar inşallah tarihe karışacak" dedi.