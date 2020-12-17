Uzman isimden son dakika corona virüs uyarısı: Asıl pik dönemi için tarih verdi!

İLACA DİRENÇ GELİŞMEMESİ İÇİN TEDAVİNİZİ TAMAMLAYIN

Hastalık ilk bir hafta boyunca ağır olmayan semptomlar ile başlıyor. İkinci haftadan sonra vücudun savunma sistemi aşırı bir savunma vererek hastalığı ağırlaştırıyor ve üçüncü haftadan itibaren maalesef hastaneye yatışlar ve yoğun bakıma kadar giden serüven başlıyor. Hasta erken dönemde 'Genel durumum iyi, şikayetim yok' diyerek eğer ilaçlarını almaz ise bu kötüye gidiş 2. Haftadan itibaren çok daha kötüye gidiyor. Bu nedenle hastaların ilaçlarını almaları gerekiyor. İkincisi ise, hastalar eğer ilaçlarını yarım bırakırlarsa bu aldıkları kısmi doz bazen çok net gösterilmese bile virüsler üzerinde aynen bakterilerde olduğu gibi ilaca karşı direnç gelişmelerine neden olabilir. Bu da can sıkıcı ikinci bir olaydır. O neden hastaların ilaçlarını düzgün bir şekilde ve tam olarak kullanmalarını öneriyoruz. Bu hasta bakımındaki en önemli sorunlardan bir tanesidir. Yoğun bakıma düşme oranlarını bu ilaç kullanmamak ciddi bir şekilde artırıyor, buna çok dikkat etmek gerekiyor.