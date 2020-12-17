Vakıf kiracılarına koruma!

Meclis Genel Kurulu'nda soruları yanıtlayan Bakan Selçuk, "Ayrıca, bu noktada 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki kira ve ecrimisil borçlarına ait faiz ve ferî alacakların tahsilinden de vazgeçildi. İlgili kiracılara 17 Ocak 2021 tarihine kadar başvurmaları hâlinde borçlarına ilişkin yapılandırmada yapılabilecek ve bu noktada da dava süreçleri sonlandırılacak" dedi.

AMATÖR SPOR MÜSABAKALARI

Bakan Selçuk, amatör spor müsabakalarına ilişkin soruya karşılık,

"Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Covid-19 salgını şartlarında amatör spor müsabakalarının oynanmasına izin vermiyor dolayısıyla da salgının seyrine göre amatör spor müsabakalarının önümüzdeki süreçte yapılması mümkün olacak" dedi.