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’da eylem ve etkinliklere 15 günlük yasak

’da eylem ve etkinlikler 15 gün süre ile yasaklandı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 17.12.2020 15:32 ABONE OL
Van’da eylem ve etkinliklere 15 günlük yasak

Van sınırları içerisinde 20 Aralık 2020 ile 3 Ocak 2021 tarihleri arasında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu hükümlerince 15 gün süre ile yasaklandı.

Van'da düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stand kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması koronavirüs salgınının göründüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulu önerileri doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyon temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla 5442 sayılı il idaresi kanununun 11'inci maddesinin a ve c fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlandı.

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Van’da eylem ve etkinliklere 15 günlük yasak
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