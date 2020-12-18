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, Kemalpaşa’daki taciz iddialarını affetmedi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 18.12.2020 ABONE OL
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde adları taciz iddiasına karışan D.A.İ. ile cinayet iddiasına karışan N.B. isimli iki AK Parti yöneticisi partiden ihraç edildi. İddiaya göre Kemalpaşa'da AK Parti ilçe yönetim kurulu üyesi 70 yaşındaki D.A.İ. üvey kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, partinin bir başka yöneticisi N.B. ise transeksüel arkadaşının ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklandı. İddialar üzerine harekete geçen AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı iki şahsı partiden ihraç etti. AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Bülent Aksakal, iddialar henüz basına yansımadan harekete geçtiklerini belirterek "İki şahıs il disiplin kuruluna sevk edilerek partimiz ile ilişikleri kesilmiştir" dedi.
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AK Parti, Kemalpaşa’daki taciz iddialarını affetmedi
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