Annelerin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Terör örgütü tarafından kaçırılan evlatları için Diyarbakır'da, oturma eylemi yapan annelere katılım sürüyor. Oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtaran anne Hacire Akar'ın çağrısı üzerine 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Eylemin 473'üncü gününde bir aile daha evladına kavuşma umuduyla oturma eylemine katıldı. Bingöl'ün Yedisu ilçesinden gelen anne Bacı Göze, 5 yıl önce 16 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Yasemin için eyleme katıldı. Evladının HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten anne Bacı Göze, kızının daha 16 yaşındayken çobanlık yaptığı sırada dağa kaçırıldığını söyledi. Kızını HDP'den istediğini belirten anne Göze, "Allah rızası için evladımı getirin. Allah aşkına kızım gel. Seni özledim. Beş yıldır acı çekiyoruz. Ne hakları var, annelere acı çektirmeye. Yeter artık kızımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

ANNELER TARAFINDAN ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Annelerin evlatlarına kavuştuğunu görünce eyleme katılmaya karar verdiğine dikkat çeken anne Bacı Göze, "Kızımı kurtarana kadar eylemi kararlılıkla sürdüreceğim. Kızıma buradan sesleniyorum, Yasemin, bir yolunu bulup güvenlik güçlerine teslim ol" diye çağrıda bulundu.

Elinde kızı Yasemin'in fotoğrafı ile çadıra giren anne Göze, eylemdeki anneler tarafından zılgıt ve alkışlarla karşılandı.