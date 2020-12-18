Başkan Çakmak, “Belediyeler vatandaşın ikinci evidir”

Birimler arasında koordinasyonun sağlanması ve çalışmaların daha hızlı yürütülmesi amacıyla Belediye Başkanı Ayşe Çakmak başkanlığında meclis salonunda yapılan toplantıda 2020 yılının değerlendirmesi yapıldı.

Hizmetlerin koordine içerisinde yürütülmesi için yapılan toplantıda geride kalan yılın değerlendirilmesinin yanı sıra birimlerce hazırlanan programlar ele alındı.

2020 yılının pandemi nedeniyle zorluklarla dolu bir sene olduğunu belirten Belediye Başkan Ayşe Çakmak, temel hizmetlerin aksatılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Belediyelerin vatandaşların ilk müracaat kurumları olduğuna dikkat çeken Ayşe Çakmak, "Belediyeler vatandaşın ikinci evidir. Sorunu veya talebi olan her vatandaşın ilk aklına gelen kurum belediyedir. Bu sebepledir ki gelen her vatandaşın talebi dikkate alınmalı ve mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulmalıdır. Unutulmamalıdır ki vatandaşın mutlu olarak ayrılması hepimizi mutlu edecektir ve bu da kentimizde huzur artması demektir." dedi.

Yılın son koordinasyon toplantısının hayırlı olmasını temenni eden Başkan Çakmak, "Toplantımızdaki temek amacımız hizmetlerin halkımıza daha hızlı ve koordineli bir şekilde ulaştırılmasıdır. Gelen taleplere zamanında müdahale ve çözüm üretmenin yanı sıra birimlerimiz arasındaki ilişkileri geliştirme ve güçlendirme amacıyla belirli periyotlarla toplantılar yapmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.