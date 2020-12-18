Bingöl'de PKK'ya ait mühimmat ve malzemeler imha edildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında il jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi.

Bingöl Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Valiliğin yazılı açıklamasında; "İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Genç İlçesi kırsalında Bölücü Terör Örgütüne ait mühimmat ve malzeme olduğu duyumunun alınması üzerine, 17 Aralık 2020 tarihinde Genç İlçesi kırsalında icra edilen YILDIRIM - 9 operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette 2 adet mavi jelikan bidon içerisinde mühimmat ve malzeme ele geçirilmiş olup, Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir." denildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında 7 Adet 5.56 mm çapında fişek, 2 adet EYP için kullanılan elektronik devre kartı, 50 metre kablo ve muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

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