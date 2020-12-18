‘Biz evlatlarımıza kavuştuk inşallah onlar da kavuşur’

'Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 472'nci gününde devam ediyor. Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılarak evladına kavuşan baba Fahrettin Akkuş ve Mehmet Yalçın, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret ederek desteklerini iletti. Bir yıl 4 gün oturma eyleminde yer aldığını ve sonunda evladına kavuştuğunu söyleyen Akkuş, "Herkes çocuğuna sahip çıksın. Çocukları örgütlere kaptırmayın. 5 sene ağladım. Allah kimsenin başına getirmesin. HDP olmadığı zaman PKK olmaz. HDP çocukları alıyor, götürüyor. PKK'ya teslim ediyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Aileleri desteğe geldim sonuna kadar da mücadele edeceğim. PKK gibi örgütlere meydanı boş bırakmayacağım. İnşallah onlar da tez zamanda çocuklarına kavuşur. Ben nasıl sevindiysem inşallah onlar da sevinir" dedi. Yalçın ise, "Bizim çocuklar geldi. Şu an bizim yanımızdalar, sıcak yuvalarındalar. Diğer gençlere de sesleniyorum. Ananızı, babanızı üzmeyin, artık yeter. Gelin teslim olun. Devletimiz merhametlidir. Devletimiz sahip çıkar. Annenizin, babanızın yanına gelin, onlar da mutlu olsunlar" diye konuştu.