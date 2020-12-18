Bölücü teröre bölgede yer yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Kazımi'nin baş başa ve heyetler arası görüşmesi yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan ve Kazımi daha sonra ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan şunları söyledi:İki komşu ülke olarak ilişkilerimizi her alanda geliştirmekte kararlıyız. 2020 başta koronavirüs salgını olmak üzere çeşitli imtihanlarla karşı karşıya kaldığımız bir yıl oldu. Gerek salgınla mücadele, gerek güvenliğin tesisi, gerek siyasi sıkıntıların aşılması noktasında Iraklı kardeşlerimize destek verdik. Komşumuz Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrar ve güvenliğine atfettiği önem herkesin malumudur. Irak'ın yeniden imarı çerçevesinde her türlü katkıyı yapmaya hazırız.Mezhebi veya etnik hiçbir ayrım yapmadan Türkmen'i, Kürt'ü, Arap'ı, Şii'si ve Sünni'siyle Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz. Irak hükümetinin kapsayıcı, kuşatıcı politikalarla tüm Irak halkının huzurunu temin edeceğine inanıyoruz. Başbakan Kazımi'nin uzun sürenin ardından Irak kabinesinde tekrar bir Türkmen bakana yer vermesi inancımızı pekiştirdi.Ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık. Ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bölücü örgüt, sivilleri hedef alan saldırılarıyla vahşi yüzünü göstermiş, kimlere hizmet ettiğini tekrar ortaya koymuştur. Dünkü terör eylemleri ise örgütün Suriye uzantısının da Irak'ın güvenliğine açık tehdit oluşturduğunu gözler önüne serdi. Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır. Bu bakımdan Irak makamlarının PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz. Türkiye olarak biz de meşru müdafaa hakkımız çerçevesinde Iraklı kardeşlerimize destek sağlıyoruz. Bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.Başkan Erdoğan, makam otomobilinden indikten sonra selamlaştığı Irak Başbakanı Kazımi'nin yakasını eliyle düzeltti. Milli marşların çalınmasının ardından Irak Başbakanı Kazımi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı.Irak'la 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize rahatlıkla ulaşabileceğimizi görüyoruz. Her iki ülke işadamlarının önündeki engelleri ortadan kaldırabilmek için ahdi zeminin güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldık. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması bu kararlılığımızın göstergesidir. Irak tarafına daha önce sunmuş olduğumuz stratejik projelerimizi süratle hayata geçirmek için ortak irademizi teyit ettik. Özellikle enerji sektöründe büyük işbirliği potansiyelimiz bulunuyor. DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın tamiratının tamamlanarak Kerkük petrollerinin bir an önce yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz.İki ülke arasında gelir vergisinde çifte vergilendirmenin ve vergi kaçakçılığının önlenmesi anlaşması ile kültürel işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.İklim değişikliği, artan ihtiyaçlar ve kuraklıklar nedeniyle dünyada suyun kullanımı konusunda teknolojinin sağladığı imkânları en iyi şekilde kullanmak artık zorunluluk haline geldi. Ülkemiz sulama teknolojileriyle, atık su yönetimiyle, çevreci uygulamalarıyla suyun idareli kullanımı konusunda ciddi mesafe kat etti. Özel Temsilcim Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun, tecrübemizi Irak'la paylaşmak ve Irak'ın karşılaştığı güçlüklerin ortadan kaldırılmasına destek olmak amacıyla hazırladığı eylem planını Iraklı kardeşlerimizle paylaştık. Suyun anlaşmazlık unsuru değil işbirliği alanı olarak değerlendirilmesini vurguluyoruz.Irak Başbakanı Kazımi, çok yakın zamanda Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı için Başkan Erdoğan'ı Irak'a davet etti. Erdoğan da bunun üzerine, "İnşallah en yakın zamanda YDSK toplantımızı Irak'ta yapacağız. Şu beladan bir an önce inşallah kurtulduğumuz anda da Irak seyahatini gerçekleştireceğiz" dedi.Irak Başbakanı Kazımi ise konuşmasında şunları söyledi:Irak her zaman tüm komşularıyla iyi ilişkiler içinde olmayı arzulayan bir ülkedir. Türkiye bizim için bölgede, Ortadoğu'da önemli bir ülke olduğu gibi en önemli ekonomik paydaşlarımızdan biridir. Irak'ta DEAŞ'ın geride bıraktığı yıkımı Türkiye ile yapacağımız işbirliğiyle yeniden imar edebiliriz düşüncesindeyiz. Türkiye ile gerçek anlamda bir işbirliği, ekonomik ve yatırım ortaklığı tesis etme arzusu içindeyiz. Irak'ın kapıları tüm Türk işadamı ve yatırımcılara açıktır.Irak toprakları üzerinden Türkiye milli güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşuma müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Türkiye ile birlikte bu terör örgütleri DEAŞ ve diğer bölge istikrarına zarar veren örgütlere karşı beraberce çalışma arzusu içindeyiz. Sincar bölgesinde bununla ilgili bir adım attık. İki gün önce bazı terör grupları Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne sızma girişiminde bulundu ve güvenlik güçlerimizle çatışmalar gerçekleşti.