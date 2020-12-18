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yine terör örgütlerinin yanında

Genel Kurulu’ndaki bütçe konuşmalarında kürsüye çıkan temsilcileri yine terör örgütlerinin yanında yer aldı. Türkiye’nin ve ile mücadelesini unutup cezaevlerindeki bulunan mahkum sayılarına taktı.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 18:51 Son Güncelleme: 18.12.2020 19:09 ABONE OL
CHP yine terör örgütlerinin yanında

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, iktidarı eleştirmek adına ne bulacağını şaşırıp işi cezaevlerindeki mahkumlara getirdi. Şener, cezaevlerinde 265 bin kişinin bulunduğunu, bu sayı bakımından Türkiye'nin dünya lideri olduğunu öne sürdü.

AK Partili milletvekilleri ise Türkiye'nin FETÖ mücadelesine dikkat çekti. Şener'in Türkiye bütçesini Mc Donals ve Coca Cola ile kıyaslaması da tepkilere neden oldu.

KAYNAK "BÜYÜK YATIRIMLAR" ÇIKTI

İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise eski Türkiye'yi hatırlatan, tutulamayacak, sınırsız seçim vaatlerini arka arkaya sıraladı.

Böke, "bunları nasıl yapacaksınız, kaynak ne" sorusuna ise Türkiye'nin yollar, köprüler gibi büyük kamu-özel sektör yatırımları için 2020 yılında verilen 83,7 milyar lirayı parayı gösterdi. Böke, bu yatırımların kamulaştırılacağını, Varlık Fonu'nu da kapatacaklarını söyledi.

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CHP yine terör örgütlerinin yanında
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