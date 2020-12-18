CHP'deki taciz skandalıyla ilgili son dakika haberi! Görüntüler istenince...

GÖRÜNTÜLER KİŞİSELMİŞ

CHP İl yönetiminin kamera kaydını, 'Kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun' kapsamına girmesi sebebiyle A.E.'ye vermediği ortaya çıktı. CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, parti binasındaki kameraların 8 günlük kayıt yaptığını söyleyerek, "İlgili tarihe ait, görüntülerin silinerek kayıt yapıldığından olaya ilişkin herhangi bir güvenlik kamera kaydı yoktur" ifadesini kullandı. A.E. ise kameralara müdahale eden kişilerin görüntüleri bulamadıklarını söyleseler de kayıtları silip silmediklerini bilemeyeceğini, bunun savcılıkça araştırılması gerektiğini söyleyerek adli makamlara başvurdu.

DESTEK OLMAK BİR YANA TACİZCİSİYLE EL SIKIŞTIRDILAR

CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ile İl Kadın Kolları Başkanı Aysun Korkut'un, parti binasında cinsel saldırıya maruz kalan A.E.'ye destek olmak bir yana, skandalın duyulmaması için tacizcisi Mehmet A. ile el sıkıştırdığı ortaya çıkmıştı. Mağdur A.E. ifadesinde, "Beni tacizcim ile barıştırmak istediler… Ben de tacizcim ile yüzleştirildiğim sırada İl Başkanı ve İl Kadın Kolları Başkanına 'sizi de kızınız var, tacizcisiyle barıştırmak ve el öptürmek ister miydiniz?' dedim" ifadelerini kullanmıştı.