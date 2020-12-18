CHP'li Sarıyer Belediyesi'nde işçiler haklarını arıyor!

"2 BİN LİRAYI BULMAYAN ÜCRETLERLE GEÇİNMEK ZORUNDA KALDIK"

"Enflasyonun altında yapılan zamlarla ücretlerimiz erimeye başladı ve bir yandan da vergi kesintileri nedeniyle 2 bin lirayı bulmayan ücretlerle geçinmek zorunda kaldık, ek işler yapar hale geldik. Bizler için çıkarılan 696 KHK ile 1 Nisan 2018'den sonra toplu sözleşmemizin yapılması için DİS-Genel-İşler 1 No'lu şubeye üye geçişlerimiz yapıldı. Salt çoğunluğu sağladık ve şubemiz tarafından toplu iş sözleşmesi yapma hakkını elde ettiğimiz açıklandı. Fakat belediye yönetiminin buna itiraz ettiğini ve karşı dava açtığın öğrendik. Sarıyer Belediyesi ile sendikamız arasındaki mahkeme süreci lehimize sonuçlanmasına rağmen Sarıyer Belediyesi süreci içi boş bahanelerle Yargıtay'a göndermiştir."

"İKTİDAR BEYANNAMESİ AÇIKLAYAN CHP YÖNETİMİNİN BU KONUDA TUTUMU NE OLACAKTIR?"

"Biz Sarıyer Belediyesi çalışanları olarak şunu merak ediyoruz; hakkımız olanı vermeyen SARBEL yönetimi ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç buradan nasıl bir kazanım sağlamak istemektedir? İktidar beyannamesi açıklayan CHP yönetiminin bu konuda tutumu ne olacaktır?"