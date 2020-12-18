Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Aday olamaz, CHP'li aday bile gösteremez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada kendisine 'Aday ol o zaman' diye seslenen vekile, 'Aday olmayacağımı nereden biliyorsun?' diyerek çıkışmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun yüksek tondan yaptığı bu çıkış sonrası herkes, 2023'teki seçimlerde 'CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak?' sorusunu sormaya başladı.

Kılıçdaroğlu, adaylığı ile ilgili sorulara net bir yanıt vermezken, dün katıldığı bir canlı yayında ise, 'Millet İttifakı liderleri olarak tek aday mı yoksa ayrı ayrı adaylar mı çıkaracağız, bunu konuşmamız gerek. Bir ittifak yapmışsanız, bu ittifakı dışlayıp bağımsız hareket ederseniz, yanlış yapmış olursunuz." ifadelerini kullandı.

Ancak Kılıçdaroğlu'ndan önce, ona yakın isimlerden olan cHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır. Kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir aday" açıklaması ile meydan okumuştu.

Zira Millet İttifakı'nın küçük ortağı İYİ Parti de her seferinde adaylarının Meral Akşener olduğunu net bir dille vurguluyor. Öte yandan İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun zayıf aday olduğu görüşünü savunuyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Cumhur İttifakı tarafından istendiğini öne sürerek, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu kolay aday olarak düşündüğünüz için Cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyorsunuz." dedi.

CHP, bu çıkışa ise bir tepki göstermeyerek sessizliğini korudu. Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'nin 'Adayımız belli' çıkışına rağmen, adaylık sorusuna ortağını gerekçe göstermesi çelişkiyi gözler önüne serdi. Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali ve İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu açıklamasına ilişkin SABAH.COM.TR'ye çok özel açıklamalar yaptı. İşte Sevigen'in çarpıcı açıklamaları...

"O GÜN YANIMDAKİLERE SÖYLEDİM: KEMAL BEY HİÇBİR ŞEKİLDE ADAY OLAMAZ"

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun 'Nereden biliyorsunuz aday olmayacağımı?' sözlerinin anlık bir yanıt olduğunu düşündüğünü belirterek şöyle konuştu:

Kemal Bey, o gün, 'Nereden biliyorsunuz aday olmayacağımı?' dediği anda yanımda olanlara söyledim, Kemal Bey'in aday olmayacağını. O karşıdan gelen lafa verdiği bir cevaptı. Kemal Bey, hiçbir şekilde aday olmaz.

"KORKUM ŞUDUR Kİ, CHP'Lİ ADAY DA ÇIKARAMAZ"

Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun aday olamayacağının kesin olduğunu söylerken, asıl korkusunun CHP'li bir aday çıkarılmaması olduğunu da söyledi. Sevigen şu ifadeleri kullandı:

Korkum şudur ki, CHP'li bir adayı da aday çıkarmaktan çekinir. İYİ Parti açık açık bizim adayımız Meral Akşener diyor. İttifakta büyük ortak biz değil miyiz? Biz büyük ortak olarak neden korkuyoruz? Yani bir ortak aday olacaksa bizim adayımız olmalı.