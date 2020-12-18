HDP önündeki annelere taş atan şüpheli yakalandı

Çocukları PKK Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan anneler HDP İL Binası önünde düzenledikleri eylem sırasında HDP'li grup arasında bulunan bir kişinin taşlı saldırısına uğradı.

Konu ile ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Şırnaklı Şehit Anneleri, Şehit yakınları ve evladı bölücü terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Annelerin bir araya gelerek HDP İl Binası önünde 17.12.2020 tarihinde yaptıkları basın açıklaması sırasında, aralarında çevre İllerden HDP İl binasına gelen şahısların da bulunduğu 30 kişilik grup içerisinden taş atılması ve atılan taşın, basın açıklamasını takip eden muhabirlerden birinin koluna isabet etmesi olayıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada; taşı atan şahsın Batman İlinden Şırnak'a gelen Batman doğumlu Z.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.

Adı geçen şüpheli şahıs, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatına istinaden 18.12.2020 günü ikamet ettiği Batman İlinde yakalanarak gözaltına alınmış olup, hakkında Kasten Yaralama ve 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.